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Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков - РИА Новости, 22.04.2022
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Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков
Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков - РИА Новости, 22.04.2022
Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков
Басманный суд Москвы арестовал Владимира Кара-Мурзу*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии во время выступления в палате представителей в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T21:10
2022-04-22T21:10
происшествия
елена ленская
вадим прохоров
сша
россия
аризона
московская городская дума
владимир кара-мурза-младший
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Владимира Кара-Мурзу*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии во время выступления в палате представителей в штате Аризона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья Елена Ленская.Таким образом, Кара-Мурза* отправится в СИЗО как минимум до 12 июня.Судебное заседание в пятницу началось почти на три часа позже запланированного, около 19.15 мск. В суде Кара-Мурза заявил, что работает журналистом. Защита просила пояснить, в каком статусе находится Кара-Мурза. Судья Елена Ленская пояснила, что он не задерживался, а "приобрел статус подозреваемого в рамках возбуждения уголовного дела". В связи с этим защита попросила отложить заседание для сбора его характеристик и других документов, однако суд отказал. До этого Кара-Мурза находился в спецприемнике, где отбывал административное наказание за неповиновение сотруднику полиции.Следователь заявил в суде, что дело было возбуждено 12 апреля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ."Кара-Мурза Владимир Владимирович*, находясь в помещении нижней палаты легислатуры Аризоны в США 15 марта, в публичном выступлении перед членами палаты представителей штата Аризона, США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам Российской Федерации", - зачитал следователь постановление.Он также уточнил, что подозреваемый - подданный Великобритании и королевства Северной Ирландии. Сам Кара-Мурза* заявил, что категорически отрицает совершение какого-либо преступления, добавив, что не собирается уезжать из России.Защита приобщила медицинские документы о состоянии здоровья Кара-Мурзы, у которого имеется ишемическая болезнь сердца, адвокат Вадим Прохоров настаивал на том, что данная болезнь является основанием для избрания более мягкой меры пресечения, он также предоставил три поручения из Мосгордумы.Кара-Мурзе грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220422/rassledovanie-1785013918.html
https://ria.ru/20220422/inoagenty-1785020385.html
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происшествия, елена ленская, вадим прохоров, сша, россия, аризона, московская городская дума, владимир кара-мурза-младший
21:10 22.04.2022
 
Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков

Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков о российской армии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВладимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Владимира Кара-Мурзу*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии во время выступления в палате представителей в штате Аризона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя", - огласила решение судья Елена Ленская.
Политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
20:31
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог
Таким образом, Кара-Мурза* отправится в СИЗО как минимум до 12 июня.
Судебное заседание в пятницу началось почти на три часа позже запланированного, около 19.15 мск. В суде Кара-Мурза заявил, что работает журналистом. Защита просила пояснить, в каком статусе находится Кара-Мурза. Судья Елена Ленская пояснила, что он не задерживался, а "приобрел статус подозреваемого в рамках возбуждения уголовного дела". В связи с этим защита попросила отложить заседание для сбора его характеристик и других документов, однако суд отказал. До этого Кара-Мурза находился в спецприемнике, где отбывал административное наказание за неповиновение сотруднику полиции.
Следователь заявил в суде, что дело было возбуждено 12 апреля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.
"Кара-Мурза Владимир Владимирович*, находясь в помещении нижней палаты легислатуры Аризоны в США 15 марта, в публичном выступлении перед членами палаты представителей штата Аризона, США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам Российской Федерации", - зачитал следователь постановление.
Он также уточнил, что подозреваемый - подданный Великобритании и королевства Северной Ирландии. Сам Кара-Мурза* заявил, что категорически отрицает совершение какого-либо преступления, добавив, что не собирается уезжать из России.
Защита приобщила медицинские документы о состоянии здоровья Кара-Мурзы, у которого имеется ишемическая болезнь сердца, адвокат Вадим Прохоров настаивал на том, что данная болезнь является основанием для избрания более мягкой меры пресечения, он также предоставил три поручения из Мосгордумы.
Кара-Мурзе грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Политик Владимир Кара-Мурза*, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
21:08
В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу*
 
ПроисшествияЕлена ЛенскаяВадим ПрохоровСШАРоссияАризонаМосковская городская думаВладимир Кара-Мурза-младший
 
 
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