https://ria.ru/20220422/feyk-1784917181.html

Беженец из Киева рассказал, как ему предложили сняться в фейке о Буче

Беженец из Киева рассказал, как ему предложили сняться в фейке о Буче - РИА Новости, 22.04.2022

Беженец из Киева рассказал, как ему предложили сняться в фейке о Буче

Беженцу из Киева, гражданину Таджикистана Тимуру Хагайназарову неизвестные предлагали в обмен на выезд в Евросоюз дать на камеру показания об "убийствах... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:35

2022-04-22T14:35

2022-04-22T18:03

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Беженцу из Киева, гражданину Таджикистана Тимуру Хагайназарову неизвестные предлагали в обмен на выезд в Евросоюз дать на камеру показания об "убийствах российскими военными мирных жителей Бучи", но он отказался. Видео с его рассказом есть в распоряжении РИА Новости.По словам Хагайназарова, ему с женой в апреле удалось на поезде выехать из Киева в Варшаву через Львов. На автовокзале польской столицы к нему подошли двое мужчин. Они разговорились, и Хагайназаров признался, что приехал из соседнего государства."Они мне говорят: "У нас есть предложение к тебе по поводу Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Британии, к примеру". Чтобы я мог уехать туда. Я им задал вопрос: "Вы кто такие вообще, ребята?". Они говорят: "Мы помогаем беженцам, ты не подумай плохого", — вспоминает он.Затем незнакомцы пообещали Хагайназарову переправить его, например, в Германию, снабдив паролем, с которым нужно обратиться к полицейскому. После этого можно было попасть в лагерь, где планировался допрос.От него требовалось сказать на камеру, что "в Бучу приехали фашисты русские, начали бомбить, всех убивать, мирных людей просто в лоб, в затылок начали стрелять, <…> насиловать, грабить"."Ты должен подтверждать это все. Эту всю информацию они будут записывать. <…> Мы еще с тобой обговорим" — так говорили Хагайназарову незнакомцы.Уроженец Таджикистана ответил им, что не желает участвовать в провокации и хочет улететь домой, и через полтора дня ему удалось выбраться из Варшавы. Неизвестные же решили найти нового приезжего для своих целей.В Минобороны России ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буче Киевской области, являются "очередной провокацией".Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве подчеркнули, что все наши подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220421/feyk-1784735166.html

https://ria.ru/20220414/obse-1783595158.html

https://ria.ru/20220414/bucha-1783528678.html

https://ria.ru/20220413/provokatsii-1783252395.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беженец из Киева о предложении соврать на камеру о событиях в Буче Беженец из Киева рассказал, что в Польше ему предлагали сняться в фейковом видео о Буче 2022-04-22T14:35 true PT2M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, владимир путин, киев, россия, варшава