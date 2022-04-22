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Глава Евросовета заявил, что предложил Путину пообщаться с Зеленским - РИА Новости, 22.04.2022
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Глава Евросовета заявил, что предложил Путину пообщаться с Зеленским
Глава Евросовета заявил, что предложил Путину пообщаться с Зеленским - РИА Новости, 22.04.2022
Глава Евросовета заявил, что предложил Путину пообщаться с Зеленским
Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его напрямую пообщаться с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:06
2022-04-22T15:06
в мире
владимир путин
владимир зеленский
донбасс
украина
россия
евросовет
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его напрямую пообщаться с Владимиром Зеленским, сообщил журналистам источник в Евросовете."Глава Евросовета призвал Путина напрямую пообщаться с Зеленским в соответствии с его (Зеленского) предложением", - сказал он.Источник пояснил, что "телефонный звонок состоялся после визита главы Евросовета на Украину 20 апреля, где он подробно обсудил с Владимиром Зеленским связанные с конфликтом вопросы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/diplomatiya-1784811765.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, украина, россия, евросовет, шарль мишель
15:06 22.04.2022
 
Глава Евросовета заявил, что предложил Путину пообщаться с Зеленским

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что предложил Путину пообщаться с Зеленским

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его напрямую пообщаться с Владимиром Зеленским, сообщил журналистам источник в Евросовете.
"Глава Евросовета призвал Путина напрямую пообщаться с Зеленским в соответствии с его (Зеленского) предложением", - сказал он.
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Источник пояснил, что "телефонный звонок состоялся после визита главы Евросовета на Украину 20 апреля, где он подробно обсудил с Владимиром Зеленским связанные с конфликтом вопросы".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДонбассУкраинаРоссияЕвросоветШарль Мишель
 
 
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