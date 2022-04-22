https://ria.ru/20220422/evrosoyuz-1784926548.html

Глава Евросовета заявил, что предложил Путину пообщаться с Зеленским

Глава Евросовета заявил, что предложил Путину пообщаться с Зеленским - РИА Новости, 22.04.2022

Глава Евросовета заявил, что предложил Путину пообщаться с Зеленским

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его напрямую пообщаться с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:06

2022-04-22T15:06

2022-04-22T15:06

в мире

владимир путин

владимир зеленский

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евросовет

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его напрямую пообщаться с Владимиром Зеленским, сообщил журналистам источник в Евросовете."Глава Евросовета призвал Путина напрямую пообщаться с Зеленским в соответствии с его (Зеленского) предложением", - сказал он.Источник пояснил, что "телефонный звонок состоялся после визита главы Евросовета на Украину 20 апреля, где он подробно обсудил с Владимиром Зеленским связанные с конфликтом вопросы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/diplomatiya-1784811765.html

https://ria.ru/20220420/obmen-1784411174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, украина, россия, евросовет, шарль мишель