https://ria.ru/20220422/evro-1784873953.html

Курс евро упал до 78 рублей

Курс евро упал до 78 рублей - РИА Новости, 22.04.2022

Курс евро упал до 78 рублей

Курс рубля на Московской бирже в пятницу усиливает рост: евро обновляет минимумы с 8 апреля – в районе 78 рублей, доллар тестирует отметку в 73 рубля, следует... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:50

2022-04-22T11:50

2022-04-22T11:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

евро

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Курс рубля на Московской бирже в пятницу усиливает рост: евро обновляет минимумы с 8 апреля – в районе 78 рублей, доллар тестирует отметку в 73 рубля, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.38 мск падает на 1,40 рубля, до 73,39 рубля, евро - на 1,95 рубля, до 78,25 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс доллара опускался до 73,035 рубля, евро – до 78 рублей ровно.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евро