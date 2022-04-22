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Курс евро упал до 78 рублей
Курс евро упал до 78 рублей - РИА Новости, 22.04.2022
Курс евро упал до 78 рублей
Курс рубля на Московской бирже в пятницу усиливает рост: евро обновляет минимумы с 8 апреля – в районе 78 рублей, доллар тестирует отметку в 73 рубля, следует... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:50
2022-04-22T11:50
2022-04-22T11:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
евро
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Курс рубля на Московской бирже в пятницу усиливает рост: евро обновляет минимумы с 8 апреля – в районе 78 рублей, доллар тестирует отметку в 73 рубля, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.38 мск падает на 1,40 рубля, до 73,39 рубля, евро - на 1,95 рубля, до 78,25 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс доллара опускался до 73,035 рубля, евро – до 78 рублей ровно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евро
Курс евро упал до 78 рублей
Курс евро упал до 78 рублей, минимума с 8 апреля