https://ria.ru/20220422/evakuatsiya-1784952815.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали почти 200 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали почти 200 человек - РИА Новости, 22.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали почти 200 человек

Еще почти 200 человек эвакуированы в пятницу из Мариуполя в населенный пункт Безыменное, среди них 26 детей, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:23

2022-04-22T16:23

2022-04-22T16:30

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Еще почти 200 человек эвакуированы в пятницу из Мариуполя в населенный пункт Безыменное, среди них 26 детей, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В течение дня 22 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 191 человек, среди них 26 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что в настоящее время эвакуированные люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутом силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, россия