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В Совфеде не исключили эвакуации россиян из стран Запада - РИА Новости, 22.04.2022
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В Совфеде не исключили эвакуации россиян из стран Запада
В Совфеде не исключили эвакуации россиян из стран Запада - РИА Новости, 22.04.2022
В Совфеде не исключили эвакуации россиян из стран Запада
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев не исключил, что может потребоваться эвакуация российских соотечественников из западных стран из-за возрастающей... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:37
2022-04-22T20:44
санкции в отношении россии
в мире
россия
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев не исключил, что может потребоваться эвакуация российских соотечественников из западных стран из-за возрастающей русофобии."Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным", — сказал политик в ходе видеомоста "Единой России" по проблеме западной русофобии в отношении российских граждан. По его словам, кому-то эта мысль может показаться радикальной, "но, увы, ситуация столь стремительна и столь за красными линиями с точки зрения нравственности, морали". "Мы должны быть готовы к любым вариантам", — добавил он. По мнению Косачева, это означает, что уже сейчас нужно, пусть и в профилактическом режиме, просчитывать каналы, которые, возможно, потребуются "для трансфера на родину наших соотечественников, упрощенная схема въезда на территорию Российской Федерации, (их) дальнейшая легализация". Речь может идти также об анализе ситуации, когда им потребуется оформление документов, получение гражданства.Сенатор отметил, что русофобия наблюдается исключительно в странах так называемого Запада, где она, по его словам, расцвела пышным цветом. И если раньше там критиковали руководство России, то сейчас русофобия идет по национальному признаку, добавил он.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, совет федерации рф, константин косачев
14:37 22.04.2022 (обновлено: 20:44 22.04.2022)
 
В Совфеде не исключили эвакуации россиян из стран Запада

Сенатор Косачев не исключил эвакуации россиян из стран Запада из-за растущей русофобии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев не исключил, что может потребоваться эвакуация российских соотечественников из западных стран из-за возрастающей русофобии.
"Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным", — сказал политик в ходе видеомоста "Единой России" по проблеме западной русофобии в отношении российских граждан. По его словам, кому-то эта мысль может показаться радикальной, "но, увы, ситуация столь стремительна и столь за красными линиями с точки зрения нравственности, морали".
"Мы должны быть готовы к любым вариантам", — добавил он. По мнению Косачева, это означает, что уже сейчас нужно, пусть и в профилактическом режиме, просчитывать каналы, которые, возможно, потребуются "для трансфера на родину наших соотечественников, упрощенная схема въезда на территорию Российской Федерации, (их) дальнейшая легализация". Речь может идти также об анализе ситуации, когда им потребуется оформление документов, получение гражданства.
Сенатор отметил, что русофобия наблюдается исключительно в странах так называемого Запада, где она, по его словам, расцвела пышным цветом. И если раньше там критиковали руководство России, то сейчас русофобия идет по национальному признаку, добавил он.
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Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияСовет Федерации РФКонстантин Косачев
 
 
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