https://ria.ru/20220422/essity-1784857317.html

Essity, владеющая Zewa и Libresse, уходит из России

Essity, владеющая Zewa и Libresse, уходит из России - РИА Новости, 22.04.2022

Essity, владеющая Zewa и Libresse, уходит из России

Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит с российского рынка, говорится в отчете компании. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:55

2022-04-22T10:55

2022-04-22T20:47

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит с российского рынка, говорится в отчете компании."Условия ведения бизнеса в России для Essity ухудшились. Активы компании в России обесценились примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (около 150 миллионов долларов. — Прим. ред.). Кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка", — сообщила компания.Essity уточнила, что в прошлом году ее чистый объем продаж в России составил около 2,8 миллиарда шведских крон (около 290 миллионов долларов), что соответствует двум процентам от общего объема консолидированных чистых продаж за 2021-й.Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, швеция, россия