https://ria.ru/20220422/essity-1784857317.html
Essity, владеющая Zewa и Libresse, уходит из России
Essity, владеющая Zewa и Libresse, уходит из России - РИА Новости, 22.04.2022
Essity, владеющая Zewa и Libresse, уходит из России
Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит с российского рынка, говорится в отчете компании. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:55
2022-04-22T10:55
2022-04-22T20:47
в мире
швеция
россия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит с российского рынка, говорится в отчете компании."Условия ведения бизнеса в России для Essity ухудшились. Активы компании в России обесценились примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (около 150 миллионов долларов. — Прим. ред.). Кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка", — сообщила компания.Essity уточнила, что в прошлом году ее чистый объем продаж в России составил около 2,8 миллиарда шведских крон (около 290 миллионов долларов), что соответствует двум процентам от общего объема консолидированных чистых продаж за 2021-й.Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, швеция, россия
10:55 22.04.2022 (обновлено: 20:47 22.04.2022)
Essity, владеющая Zewa и Libresse, уходит из России
Шведская компания Essity, производящая товары Zewa, Libresse и Libero, уходит из России
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит с российского рынка, говорится в отчете
компании.
"Условия ведения бизнеса в России
для Essity ухудшились. Активы компании в России обесценились примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (около 150 миллионов долларов. — Прим. ред.). Кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка", — сообщила компания.
Essity уточнила, что в прошлом году ее чистый объем продаж в России составил около 2,8 миллиарда шведских крон (около 290 миллионов долларов), что соответствует двум процентам от общего объема консолидированных чистых продаж за 2021-й.
Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.