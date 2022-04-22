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Тамбовская область обеспечит на 100% бумпром России акриловыми эмульсиями
Тамбовская область обеспечит на 100% бумпром России акриловыми эмульсиями - РИА Новости, 22.04.2022
Тамбовская область обеспечит на 100% бумпром России акриловыми эмульсиями
В Тамбовской области на предприятии АО "Пигмент" в рамках комплекса мероприятий по импортозамещению запустили новую линию по производству акриловых эмульсий,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:02
2022-04-22T20:02
2022-04-22T20:02
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тамбовская область
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ТАМБОВ, 22 апр – РИА Новости. В Тамбовской области на предприятии АО "Пигмент" в рамках комплекса мероприятий по импортозамещению запустили новую линию по производству акриловых эмульсий, сообщает пресс-служба регионального правительства.Акриловые эмульсии, которые будут производиться на новой линии, обеспечат стопроцентное импортозамещение акрилового сырья для целлюлозно-бумажных комбинатов России. На церемонии открытия линии отметили, что производство уже полностью загружено.Акриловые дисперсии – одно из стратегических направлений АО "Пигмент". Продукция находит применение в лакокрасочной, стекловолоконной и бумажной промышленности.По словам генерального директора предприятия Андрея Утробина, в реализацию запуска трёх производственных линий инвестировано свыше одного миллиарда рублей. В производстве будет использована новая технология дисперсий, которая позволит выпускать продукцию с улучшенными характеристиками, повысить стабильность всех основных показателей качества.Мощность третьей линии - 12840 тонн продукта. Здесь будет использоваться новая технология производства дисперсий, которая позволит выпускать продукцию с улучшенными характеристиками, повысить стабильность всех основных показателей качества.АО "Пигмент" — единственный производитель в России и СНГ органических пигментов, красителей, оптических отбеливателей и сульфаминовой кислоты. По итогам 2021 года предприятие произвело продукции на 13,7 миллиарда рублей, что на 56 % выше уровня прошлого года. Объем экспорта достиг 3,9 миллиарда рублей - 29% от общего объёма продаж.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, максим егоров, технологии, экономика, россия
ТАМБОВ, 22 апр – РИА Новости. В Тамбовской области на предприятии АО "Пигмент" в рамках комплекса мероприятий по импортозамещению запустили новую линию по производству акриловых эмульсий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Акриловые эмульсии, которые будут производиться на новой линии, обеспечат стопроцентное импортозамещение акрилового сырья для целлюлозно-бумажных комбинатов России
. На церемонии открытия линии отметили, что производство уже полностью загружено.
"Как мы знаем, страны Скандинавии прекратили поставки акрилового компонента на целлюлозно-бумажные комбинаты нашей страны. Тамбовские акриловые эмульсии позволят обеспечить стопроцентное замещение импортного сырья, благодаря чему Россия сохранит своё производство картона и бумаги. То есть, Тамбовская земля не только вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Работа наших промышленников, по сути, позволяет России сохранять экономический суверенитет. Теперь в каждом белом листе бумаги будет частичка Тамбова", - сказал глава региона Максим Егоров
, слова которого приводит пресс-служба.
Акриловые дисперсии – одно из стратегических направлений АО "Пигмент". Продукция находит применение в лакокрасочной, стекловолоконной и бумажной промышленности.
По словам генерального директора предприятия Андрея Утробина, в реализацию запуска трёх производственных линий инвестировано свыше одного миллиарда рублей. В производстве будет использована новая технология дисперсий, которая позволит выпускать продукцию с улучшенными характеристиками, повысить стабильность всех основных показателей качества.
Мощность третьей линии - 12840 тонн продукта. Здесь будет использоваться новая технология производства дисперсий, которая позволит выпускать продукцию с улучшенными характеристиками, повысить стабильность всех основных показателей качества.
АО "Пигмент" — единственный производитель в России и СНГ
органических пигментов, красителей, оптических отбеливателей и сульфаминовой кислоты. По итогам 2021 года предприятие произвело продукции на 13,7 миллиарда рублей, что на 56 % выше уровня прошлого года. Объем экспорта достиг 3,9 миллиарда рублей - 29% от общего объёма продаж.