https://ria.ru/20220422/emulsii-1785007621.html

Тамбовская область обеспечит на 100% бумпром России акриловыми эмульсиями

Тамбовская область обеспечит на 100% бумпром России акриловыми эмульсиями - РИА Новости, 22.04.2022

Тамбовская область обеспечит на 100% бумпром России акриловыми эмульсиями

В Тамбовской области на предприятии АО "Пигмент" в рамках комплекса мероприятий по импортозамещению запустили новую линию по производству акриловых эмульсий,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T20:02

2022-04-22T20:02

2022-04-22T20:02

тамбовская область

тамбовская область

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экономика

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ТАМБОВ, 22 апр – РИА Новости. В Тамбовской области на предприятии АО "Пигмент" в рамках комплекса мероприятий по импортозамещению запустили новую линию по производству акриловых эмульсий, сообщает пресс-служба регионального правительства.Акриловые эмульсии, которые будут производиться на новой линии, обеспечат стопроцентное импортозамещение акрилового сырья для целлюлозно-бумажных комбинатов России. На церемонии открытия линии отметили, что производство уже полностью загружено.Акриловые дисперсии – одно из стратегических направлений АО "Пигмент". Продукция находит применение в лакокрасочной, стекловолоконной и бумажной промышленности.По словам генерального директора предприятия Андрея Утробина, в реализацию запуска трёх производственных линий инвестировано свыше одного миллиарда рублей. В производстве будет использована новая технология дисперсий, которая позволит выпускать продукцию с улучшенными характеристиками, повысить стабильность всех основных показателей качества.Мощность третьей линии - 12840 тонн продукта. Здесь будет использоваться новая технология производства дисперсий, которая позволит выпускать продукцию с улучшенными характеристиками, повысить стабильность всех основных показателей качества.АО "Пигмент" — единственный производитель в России и СНГ органических пигментов, красителей, оптических отбеливателей и сульфаминовой кислоты. По итогам 2021 года предприятие произвело продукции на 13,7 миллиарда рублей, что на 56 % выше уровня прошлого года. Объем экспорта достиг 3,9 миллиарда рублей - 29% от общего объёма продаж.

https://ria.ru/20220331/byudzhet-1781020835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, технологии, экономика, россия