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ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели - РИА Новости, 22.04.2022
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ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели
ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели - РИА Новости, 22.04.2022
ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из РФ в ближайшие недели, точной даты пока нет. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T09:54
2022-04-22T10:12
в мире
франция
евросоюз
россия
экономика
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из РФ в ближайшие недели, точной даты пока нет."Сейчас на столе - запрет на поставки нефти из России... Этот вопрос может решиться в ближайшие недели, но точной даты пока нет", - сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV."Мы обсуждаем вопрос запрета на поставки нефти из России, ведь нефть - это первый источник валюты для России. Она приносит России 700 миллионов долларов в день. В день! Поэтому запрет на ее поставки нанесет удар по российской экономике и власти РФ. Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу. Пока этого нет. Пока еще есть сопротивление и беспокойство (со стороны некоторых членов ЕС)", - уточнил Ле Мэр.Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html
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в мире, франция, евросоюз, россия, экономика, санкции в отношении россии
09:54 22.04.2022 (обновлено: 10:12 22.04.2022)
 
ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели

Глава Минфина Франции: ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из России в течение недель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из РФ в ближайшие недели, точной даты пока нет.
"Сейчас на столе - запрет на поставки нефти из России... Этот вопрос может решиться в ближайшие недели, но точной даты пока нет", - сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.
"Мы обсуждаем вопрос запрета на поставки нефти из России, ведь нефть - это первый источник валюты для России. Она приносит России 700 миллионов долларов в день. В день! Поэтому запрет на ее поставки нанесет удар по российской экономике и власти РФ. Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу. Пока этого нет. Пока еще есть сопротивление и беспокойство (со стороны некоторых членов ЕС)", - уточнил Ле Мэр.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы.
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Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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