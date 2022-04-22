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ЕС и США обвинили Россию в "глобальных экономических потрясениях" - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/ekonomika-1784906278.html
ЕС и США обвинили Россию в "глобальных экономических потрясениях"
ЕС и США обвинили Россию в "глобальных экономических потрясениях" - РИА Новости, 22.04.2022
ЕС и США обвинили Россию в "глобальных экономических потрясениях"
ЕС и США возлагают на Россию ответственность за "глобальные экономические потрясения", связанные с ситуацией на Украине, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:46
2022-04-22T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
сша
россия
украина
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. ЕС и США возлагают на Россию ответственность за "глобальные экономические потрясения", связанные с ситуацией на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам стратегического диалога США-ЕС, прошедшего 21 и 22 апреля в Брюсселе.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что именно введенные Западом против России санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада.Замгоссекретаря США Уэнди Шерман 19-22 апреля находилась в Брюсселе для обсуждения с генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино КНР и ситуации на Украине. Как отмечается в документе по итогам диалога, стороны в том числе "обсудили глобальные экономические потрясения", вызванные российской спецоперацией на Украине, "подчеркнули, что Россия несет всю ответственность за негативное глобальное влияние".Отмечается, что США и ЕС также "подчеркнули необходимость противостоять" этому негативному влиянию "на мировую продовольственную безопасность посредством скоординированных усилий и в тесном сотрудничестве с международными органами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html
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в мире, евросоюз, сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
13:46 22.04.2022
 
ЕС и США обвинили Россию в "глобальных экономических потрясениях"

ЕС и США в совместном заявлении обвинили Россию в "глобальных экономических потрясениях"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. ЕС и США возлагают на Россию ответственность за "глобальные экономические потрясения", связанные с ситуацией на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам стратегического диалога США-ЕС, прошедшего 21 и 22 апреля в Брюсселе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что именно введенные Западом против России санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада.
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Против Запада у России есть оружие намного страшнее ракет
Замгоссекретаря США Уэнди Шерман 19-22 апреля находилась в Брюсселе для обсуждения с генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино КНР и ситуации на Украине. Как отмечается в документе по итогам диалога, стороны в том числе "обсудили глобальные экономические потрясения", вызванные российской спецоперацией на Украине, "подчеркнули, что Россия несет всю ответственность за негативное глобальное влияние".
Отмечается, что США и ЕС также "подчеркнули необходимость противостоять" этому негативному влиянию "на мировую продовольственную безопасность посредством скоординированных усилий и в тесном сотрудничестве с международными органами".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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