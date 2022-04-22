https://ria.ru/20220422/ekonomika-1784906278.html

ЕС и США обвинили Россию в "глобальных экономических потрясениях"

ЕС и США обвинили Россию в "глобальных экономических потрясениях" - РИА Новости, 22.04.2022

ЕС и США обвинили Россию в "глобальных экономических потрясениях"

ЕС и США возлагают на Россию ответственность за "глобальные экономические потрясения", связанные с ситуацией на Украине, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:46

2022-04-22T13:46

2022-04-22T13:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. ЕС и США возлагают на Россию ответственность за "глобальные экономические потрясения", связанные с ситуацией на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам стратегического диалога США-ЕС, прошедшего 21 и 22 апреля в Брюсселе.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что именно введенные Западом против России санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада.Замгоссекретаря США Уэнди Шерман 19-22 апреля находилась в Брюсселе для обсуждения с генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино КНР и ситуации на Украине. Как отмечается в документе по итогам диалога, стороны в том числе "обсудили глобальные экономические потрясения", вызванные российской спецоперацией на Украине, "подчеркнули, что Россия несет всю ответственность за негативное глобальное влияние".Отмечается, что США и ЕС также "подчеркнули необходимость противостоять" этому негативному влиянию "на мировую продовольственную безопасность посредством скоординированных усилий и в тесном сотрудничестве с международными органами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

https://ria.ru/20220422/tseny-1784518248.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии