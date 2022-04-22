https://ria.ru/20220422/donbass-1785033603.html

МЧС ЛНР доставило в Кременную в Донбассе первый гуманитарный груз

МЧС ЛНР доставило в Кременную в Донбассе первый гуманитарный груз - РИА Новости, 23.04.2022

МЧС ЛНР доставило в Кременную в Донбассе первый гуманитарный груз

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР доставили в освобожденный ранее город Кременная первый... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-22T23:50

2022-04-22T23:50

2022-04-23T00:02

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 22 апр - РИА Новости. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР доставили в освобожденный ранее город Кременная первый гуманитарный груз, рассказал РИА Новости глава ведомства Евгений Кацавалов.Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Кременная - стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное, за который еще идут бои, с тыловых позиций противника."Привезли гуманитарную помощь, порядка 12 тонн. Начиная от хлеба и заканчивая предметами личной гигиены. Потребность очень большая, конечно, жителей Кременной осталось порядка 7 тысячи человек. Сейчас проблема с электроэнергией, проблема с газом, вроде как нет проблем с водой, но сейчас будем еще выяснять и по подстанциям, насколько возможно подключиться или переподключиться", - рассказал министр.Кацавалов уточнил, что на данный момент сотрудники ведомства будут изучать ситуацию и связываться с оставшимися в городе представителями местной власти. Местные жители, в свою очередь, рассказали РИА Новости, что в городе сложная гуманитарная обстановка: нет электричества, газа и частично водоснабжения. По их словам, продукты в городе купить негде и не за что, так как магазины закрыты и банкоматы не работают.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/kontrol-1785030296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, россия, украина, донбасс, владимир путин