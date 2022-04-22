https://ria.ru/20220422/donbass-1785025239.html

В ЛНР опубликовали имена украинских военных, чьи тела лежат в моргах

В ЛНР опубликовали имена украинских военных, чьи тела лежат в моргах - РИА Новости, 22.04.2022

В ЛНР опубликовали имена украинских военных, чьи тела лежат в моргах

МИД Луганской народной республики опубликовал список 11 опознанных украинских военных, тела которых находятся в моргах Луганска, и предложил родственникам... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:02

2022-04-22T22:02

2022-04-22T22:02

в мире

владимир путин

луганская народная республика

россия

украина

международный комитет красного креста (мккк)

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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. МИД Луганской народной республики опубликовал список 11 опознанных украинских военных, тела которых находятся в моргах Луганска, и предложил родственникам погибших забрать их."МККК (Международный комитет Красного Креста - ред.) и военно-политическое руководство Украины под различными предлогами уходят от выполнения своих непосредственных обязанностей и затягивают процесс передачи тел погибших украинских военнослужащих родным и близким. Кроме того, украинская сторона никаких встречных шагов по передаче тел военнослужащих НМ (Народной милиции - ред.) ЛНР не предприняла", - сообщил МИД ЛНР журналистам.В министерстве добавили, что решили опубликовать список погибших украинских военнослужащих, тела которых удалось опознать, "подтверждая готовность передать их родным и близким"."Подчеркиваем открытость ЛНР к диалогу по гуманитарным вопросам, в том числе по опознанию и передаче тел погибших военнослужащих Украины", - добавили в МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/paskha-1784969832.html

https://ria.ru/20220422/lnr-1784849146.html

луганская народная республика

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, международный комитет красного креста (мккк)