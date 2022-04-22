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Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/donbass-1784934063.html
Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса
Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса - РИА Новости, 22.04.2022
Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал председателю Евросовета Шарлю Мишелю о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:31
2022-04-22T15:49
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
владимир путин
шарль мишель
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал председателю Евросовета Шарлю Мишелю о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, владимир путин, шарль мишель
15:31 22.04.2022 (обновлено: 15:49 22.04.2022)
 
Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса

Президент Путин рассказал главе Евросовета Мишелю о мерах по защите населения Донбасса

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал председателю Евросовета Шарлю Мишелю о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир ПутинШарль Мишель
 
 
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