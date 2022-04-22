https://ria.ru/20220422/donbass-1784934063.html

Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса

Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса - РИА Новости, 22.04.2022

Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал председателю Евросовета Шарлю Мишелю о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:31

2022-04-22T15:31

2022-04-22T15:49

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

владимир путин

шарль мишель

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал председателю Евросовета Шарлю Мишелю о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/gumkoridor-1784933604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, владимир путин, шарль мишель