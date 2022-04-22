https://ria.ru/20220422/donbass-1784934063.html
Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса
Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса - РИА Новости, 22.04.2022
Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал председателю Евросовета Шарлю Мишелю о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:31
2022-04-22T15:31
2022-04-22T15:49
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
владимир путин
шарль мишель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал председателю Евросовета Шарлю Мишелю о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/gumkoridor-1784933604.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_32ecad8d69d6c85072e3a54bca6446cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, шарль мишель
15:31 22.04.2022 (обновлено: 15:49 22.04.2022)
Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса
Президент Путин рассказал главе Евросовета Мишелю о мерах по защите населения Донбасса