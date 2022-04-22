https://ria.ru/20220422/donbass-1784921347.html

Раненый инвалид спас лежачую маму из Рубежного, вывезя ее из-под обстрела

Раненый инвалид спас лежачую маму из Рубежного, вывезя ее из-под обстрела - РИА Новости, 22.04.2022

Раненый инвалид спас лежачую маму из Рубежного, вывезя ее из-под обстрела

Раненый инвалид Михаил Козлов сбежал из больницы за лежачей мамой в Рубежное в ЛНР и вывез ее из-под обстрела. Корреспонденту РИА Новости он объяснил, что решил РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:48

2022-04-22T14:48

2022-04-22T15:12

обострение ситуации в днр и лнр

рубежное

старобельск

луганская народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784567422_26:0:1192:656_1920x0_80_0_0_b6fa7aea4ce14e49df51869def859903.jpg

СТАРОБЕЛЬСК, 22 апр - РИА Новости. Раненый инвалид Михаил Козлов сбежал из больницы за лежачей мамой в Рубежное в ЛНР и вывез ее из-под обстрела. Корреспонденту РИА Новости он объяснил, что решил вернуться из-за дурного предчувствия, и интуиция не подвела - в ночь его приезда в крышу дома попал украинский снаряд.В луганском Рубежном уже полтора месяца идут уличные бои и артиллерийские обстрелы. Горожане скрываются в подвалах, без отопления, воды и света, перебиваясь гуманитарной помощью. В основном в Рубежном остались старики. Одна из таких семей - 46-летний инвалид второй группы по психиатрии Михаил Козлов и его 71-летняя мама Надежда Викторовна. После инфаркта она прикована к постели."Было такое, что нам нечего было есть. Около школы раздавали гуманитарную помощь, Миша туда ходил. Но там собирались очереди по 500 человек. У сына плохо со здоровьем, у него удалены 2/3 желудка. Он часто терял сознание, возвращался ни с чем", - рассказала РИА Новости Надежда Козлова. Готовили скудный рацион на костре - в домах давно нет электричества и газа.В один из тёплых дней середины апреля Миша пошёл к костру - сварить маме вермишель, а когда возвращался, попал под пулю украинского снайпера."Я уже подошёл к нашему подъезду, взял кастрюльку в одну руку. Второй стал открывать дверь. Как вдруг раздался выстрел", - рассказал Миша.Пуля попала точно в основание указательного пальца. Зачем снайпер стрелял в плохо одетого, истощенного мужчину с кастрюлей в руках? "Дело в том, что это нацбаты, как их ещё называют, извините за такое слово, нацисты. Они нас ненавидят. А ведь мы мирные люди, мы не сделали никому ничего плохого", - недоумевает Михаил.Оставив обед маме, он побежал за медицинской помощью. Волонтерам из луганского фонда "Не забудем, не простим" удалось вывезти его в больницу Старобельска - за 55 километров. На следующий день они поехали за мамой, однако оказалось, что ситуация в городе резко ухудшилась - обстрелы стали гораздо мощнее.Волонтеры несколько дней откладывали выезд и наконец решились. По дороге заехали в Старобельск - проведать Мишу. Каково же было их удивление, когда оказалось, что он уже выполнил за них самую сложную часть работы - чудом вернулся в Рубежное и вывез маму."Предчувствие меня не обмануло. Той же ночью в крышу нашего дома попал снаряд", - вспоминает мужчина. Огонь быстро распространялся, охватывая все новые квартиры старого трёхэтажного дома. Самостоятельно вытащить свою мать истощенный инвалид не мог. Среди ночи под обстрелом он побежал за помощью к бойцам ЛНР.Козлова вспоминает, что последнее, что она видела - чёрные руины родного дома, где она прожила столько лет и где могла сгореть заживо, если бы не храбрость ее сына. Их вдвоём доставили все в ту же больницу Старобельска.Это не значит, что для фонда "Не забудем, не простим" вся история закончилась. В огне сгорело все имущество Козловых, из вещей осталось только старое одеяло, в которое завернули Надежду Викторовну. Волонтерам предстоит собрать для погорельцев хоть какую-то одежду и лекарства - в них нуждаются и мама, и сын.

https://ria.ru/20220421/rubezhnoe-1784666255.html

https://ria.ru/20220419/rubezhnoe-1784345985.html

https://ria.ru/20220409/donbass-1782692237.html

рубежное

старобельск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рубежное, старобельск, луганская народная республика, в мире