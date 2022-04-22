https://ria.ru/20220422/dobrovoltsy-1784870696.html

Посольство России в Эфиопии не рекрутирует добровольцев в Донбасс

Посольство России в Эфиопии не рекрутирует добровольцев в Донбасс - РИА Новости, 22.04.2022

Посольство России в Эфиопии не рекрутирует добровольцев в Донбасс

Несмотря на большое количество обращений от эфиопов, дипмиссия РФ в Аддис-Абебе не рекрутирует добровольцев в Донбасс, заявил российский посол в Эфиопии Евгений РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:39

2022-04-22T11:39

2022-04-22T11:39

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Несмотря на большое количество обращений от эфиопов, дипмиссия РФ в Аддис-Абебе не рекрутирует добровольцев в Донбасс, заявил российский посол в Эфиопии Евгений Терехин."С самого начала специальной военной операции... ежедневно в наше посольство обращались по несколько человек, которые выражали готовность не только словом, но и делом, с оружием в руках оказать поддержку РФ в проводимой ею операции. И этот поток желающих присоединиться постепенно нарастал, но с прошлой недели он принял буквально лавинообразный характер", - сказал посол в эфире "Россия 24".Он пояснил, что в последние дни количество обращающихся ежедневно начало превышать 500 человек, в том числе из-за слухов, распространяемых в соцсетях, что якобы Россия готова платить поступившим на воинскую службу эфиопам от 2 до 5 тысяч долларов."Здесь нужно понимать одну вещь: посольство как дипломатическая миссия по своему статусу не имеет ни права, ни возможностей заниматься рекрутингом в свою армию граждан другой страны... В этой связи посольство... выступило с официальным заявлением о том, что мы не производим набор добровольцев в российские ВС", - подчеркнул посол.При этом в дипмиссии выразили искреннюю признательность всем гражданам Эфиопии, которые были готовы встать на стороне России, добавил дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779659826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, эфиопия, донбасс