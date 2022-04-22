https://ria.ru/20220422/diversanty-1784872407.html

Украинских диверсантов, готовивших теракт, арестовали на два месяца

Украинских диверсантов, готовивших теракт, арестовали на два месяца - РИА Новости, 22.04.2022

Украинских диверсантов, готовивших теракт, арестовали на два месяца

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца пятерых задержанных украинских диверсантов, планировавших теракт в отношении гуманитарного конвоя,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:44

2022-04-22T11:44

2022-04-22T12:23

украина

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца пятерых задержанных украинских диверсантов, планировавших теракт в отношении гуманитарного конвоя, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.Украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, задержаны на подконтрольной ВС РФ территории, сообщал ранее ЦОС ФСБ РФ."Уголовное дело в отношении пятерых членов ДТГ возбуждено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Двадцатого апреля 2022 года Киевским районным судом города Симферополя им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - заявили в ведомстве.Из оборудованных диверсантами тайников были изъяты два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, три гранатомета "РПГИ8", пулемет "ПКМ", автомат "АКМ", пистолет "ПМ", 127 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГН"), 18 противопехотных и магнитных мин ("МОН-200", "МОН-50", "ОЗМ-72", "МПМ", "КЗУ"), противотанковая мина с дистанционным взрывателем, 8 килограммов пластида, СВУ, 42 взрывателя и детонатора ("КД", "ЭД", "МУВ"), свыше 5 тысяч патронов, подрывная машинка "ПМ-4", радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.

https://radiosputnik.ria.ru/20220326/diversanty-1780204985.html

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республика крым

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Варвара Скокшина

украина, республика крым, происшествия