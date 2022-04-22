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Захарова отреагировала на высылку Грецией российских дипломатов - РИА Новости, 22.04.2022
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Захарова отреагировала на высылку Грецией российских дипломатов
Захарова отреагировала на высылку Грецией российских дипломатов - РИА Новости, 22.04.2022
Захарова отреагировала на высылку Грецией российских дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку Грецией российских дипломатов, отметив, что в этот день с визитом в Афины как раз... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:29
2022-04-22T15:29
в мире
виктория нуланд
андрей маслов
афины
россия
греция
мид греции‎
мария захарова
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку Грецией российских дипломатов, отметив, что в этот день с визитом в Афины как раз находилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.МИД Греции 6 апреля пригласил посла России в Греции Андрея Маслова и проинформировал его о решении Афин объявить персонами нон грата 12 сотрудников посольства и генерального консульства в Салониках. Посольство России выразило решительный протест против такого безосновательного конфронтационного шага."Плохо даже не то, что евроатлантическая солидарность стирает прошлое, в конце концов, кого чтить, это суверенный выбор нации. Плохо, что она лишает людей и народов будущего, независимости и права на этот суверенный выбор", - написала Захарова в Telegram-канале.Захарова напомнила, что 6 апреля - мрачный день в истории Эллады, потому что в этот день в 1941 году нацистский Рейх напал на полуостров."В этот день находилась в Афинах Виктория Нуланд... А если где-то появляется Нуланд, то хорошего оттуда не жди... Для греков 6 апреля – это как для нас 22 июня. Что это было со стороны американских советчиков, случайное совпадение или дьявольски точный расчет?", - подчеркнула Захарова.По ее словам, результат визита Нуланд в Грецию очевиден – государство, освобожденное и воссозданное в свое время благодаря помощи России, осталось практически без дипломатических отношений с Москвой."И это при том, что мы делим с греками веру, наследуем одну традицию, и вообще никогда не отказывали в помощи нашим греческим друзьям. Чего только стоит наша прошлогодняя помощь с пожарами на Пелопоннесе", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20220420/gaz-1784466287.html
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в мире, виктория нуланд, андрей маслов, афины, россия, греция, мид греции‎, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:29 22.04.2022
 
Захарова отреагировала на высылку Грецией российских дипломатов

Захарова о высылке Грецией дипломатов: евроатлантическая солидарность стирает прошлое

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку Грецией российских дипломатов, отметив, что в этот день с визитом в Афины как раз находилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
МИД Греции 6 апреля пригласил посла России в Греции Андрея Маслова и проинформировал его о решении Афин объявить персонами нон грата 12 сотрудников посольства и генерального консульства в Салониках. Посольство России выразило решительный протест против такого безосновательного конфронтационного шага.
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"Плохо даже не то, что евроатлантическая солидарность стирает прошлое, в конце концов, кого чтить, это суверенный выбор нации. Плохо, что она лишает людей и народов будущего, независимости и права на этот суверенный выбор", - написала Захарова в Telegram-канале.
Захарова напомнила, что 6 апреля - мрачный день в истории Эллады, потому что в этот день в 1941 году нацистский Рейх напал на полуостров.
"В этот день находилась в Афинах Виктория Нуланд... А если где-то появляется Нуланд, то хорошего оттуда не жди... Для греков 6 апреля – это как для нас 22 июня. Что это было со стороны американских советчиков, случайное совпадение или дьявольски точный расчет?", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, результат визита Нуланд в Грецию очевиден – государство, освобожденное и воссозданное в свое время благодаря помощи России, осталось практически без дипломатических отношений с Москвой.
"И это при том, что мы делим с греками веру, наследуем одну традицию, и вообще никогда не отказывали в помощи нашим греческим друзьям. Чего только стоит наша прошлогодняя помощь с пожарами на Пелопоннесе", - резюмировала Захарова.
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