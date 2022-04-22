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В МИД заявили, что Россия открыта для честного диалога с США - РИА Новости, 22.04.2022
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В МИД заявили, что Россия открыта для честного диалога с США
В МИД заявили, что Россия открыта для честного диалога с США - РИА Новости, 22.04.2022
В МИД заявили, что Россия открыта для честного диалога с США
Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи сохраняются даже в нынешних условиях, заявил заместитель директора Департамента... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T09:13
2022-04-22T09:17
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи сохраняются даже в нынешних условиях, заявил заместитель директора Департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.Он напомнил, что происходящее вокруг Украины стало, во многом, следствием того, что "США и НАТО отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности". Сегодня, добавил дипломат, диалога по основным направлениям взаимодействия с американской администрацией не существует."Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога - в той степени, в какой к этому готовы США", - заявил Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях"."В МИД мы считаем, что любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами. Других инструментов воздействия для продвижения своей политики, кроме как за столом переговоров отстаивать свои позиции и вырабатывать юридически-обязывающие документы, у нас нет. Ключевой инструмент - это каналы связи между РФ и США. Хочу вам подтвердить, что подобные каналы существуют по линии внешнеполитических ведомств", - подчеркнул дипломат.Он напомнил, что у Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который работал в годы холодной войны. "Мы начинали с принципов мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами", - добавил Кошелев."Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится. Разумеется, подобная работа потребует движения с двух сторон, исключительно на принципах взаимоуважения и соблюдения интересов... Что бы ни происходило, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - резюмировал замглавы департамента.
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784817616.html
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в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, оон, москва
09:13 22.04.2022 (обновлено: 09:17 22.04.2022)
 
В МИД заявили, что Россия открыта для честного диалога с США

Замглавы департамента МИД Кошелев заявил, что Россия открыта для честного диалога с США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи сохраняются даже в нынешних условиях, заявил заместитель директора Департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.
Он напомнил, что происходящее вокруг Украины стало, во многом, следствием того, что "США и НАТО отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности". Сегодня, добавил дипломат, диалога по основным направлениям взаимодействия с американской администрацией не существует.
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"Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога - в той степени, в какой к этому готовы США", - заявил Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях".
"В МИД мы считаем, что любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами. Других инструментов воздействия для продвижения своей политики, кроме как за столом переговоров отстаивать свои позиции и вырабатывать юридически-обязывающие документы, у нас нет. Ключевой инструмент - это каналы связи между РФ и США. Хочу вам подтвердить, что подобные каналы существуют по линии внешнеполитических ведомств", - подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что у Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который работал в годы холодной войны. "Мы начинали с принципов мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами", - добавил Кошелев.
"Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится. Разумеется, подобная работа потребует движения с двух сторон, исключительно на принципах взаимоуважения и соблюдения интересов... Что бы ни происходило, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - резюмировал замглавы департамента.
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