https://ria.ru/20220422/deyatelnost-1784831117.html
Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России
Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России - РИА Новости, 22.04.2022
Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России
Издательский дом Condé Nast заявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T04:27
2022-04-22T04:27
2022-04-22T10:51
россия
общество
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Издательский дом Condé Nast заявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ.Ранее издательский дом, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в РФ, связав это решение с изменениями в российском законодательстве. В РФ был принят закон о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России."Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке", - говорится в опубликованном на сайте издательского дома письме к сотрудникам от его главы Роджера Линча.Он отметил, что компания предпримет необходимые для прекращения деятельности шаги и ожидает, что некоторую часть обязанностей продолжит выполнять 10% российского персонала.
https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784729032.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество
04:27 22.04.2022 (обновлено: 10:51 22.04.2022)
Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России
Condé Nast заявил о расторжении соглашения о франшизе с российским подразделением
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Издательский дом Condé Nast заявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ.
Ранее издательский дом, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в РФ
, связав это решение с изменениями в российском законодательстве. В РФ был принят закон о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.
"Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке", - говорится в опубликованном на сайте издательского дома письме к сотрудникам от его главы Роджера Линча.
Он отметил, что компания предпримет необходимые для прекращения деятельности шаги и ожидает, что некоторую часть обязанностей продолжит выполнять 10% российского персонала.