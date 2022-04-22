https://ria.ru/20220422/deyatelnost-1784831117.html

Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России

Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России - РИА Новости, 22.04.2022

Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России

Издательский дом Condé Nast заявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T04:27

2022-04-22T04:27

2022-04-22T10:51

россия

общество

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Издательский дом Condé Nast заявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ.Ранее издательский дом, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в РФ, связав это решение с изменениями в российском законодательстве. В РФ был принят закон о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России."Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке", - говорится в опубликованном на сайте издательского дома письме к сотрудникам от его главы Роджера Линча.Он отметил, что компания предпримет необходимые для прекращения деятельности шаги и ожидает, что некоторую часть обязанностей продолжит выполнять 10% российского персонала.

https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784729032.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество