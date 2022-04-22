https://ria.ru/20220422/defolt-1785028016.html

Минфин Белоруссии не видит проблем из-за возможности технического дефолта

Минфин Белоруссии не видит проблем из-за возможности технического дефолта - РИА Новости, 22.04.2022

Минфин Белоруссии не видит проблем из-за возможности технического дефолта

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что на страну особо не повлияет риск технического дефолта из-за невозможности проведения расчетов по... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:27

2022-04-22T22:27

2022-04-22T23:27

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МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что на страну особо не повлияет риск технического дефолта из-за невозможности проведения расчетов по госдолгу из-за санкций Запада."Теоретически, я бы сказал, вся эта ситуация, связанная с ограничениями (в отношении официального Минска со стороны стран Запада – ред.), невозможностью проведения определенных расчетов, именно и направлена на то, чтобы это сделать (объявить технический дефолт – ред.). Я не думаю, что это будет какой-то большой проблемой", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в пятницу, отвечая на вопрос о возможности объявления Белоруссии технического дефолта.Он считает, что те, кто хочет работать с Белоруссией и получать от нее платежи, будет получать их и далее. "Например, наши китайские коллеги при объявлении дефолта все равно будут получать от нас платежи. Какая им по большому счету разница? А те, кто не хочет получать от нас платежи, ввел санкции на нашего платежного агента, Национальный банк… наверное же понимал, что к нему деньги не придут? Думаю, да. Фактически он их сейчас и не получает. Вопрос, кто тут кому объявил дефолт – это уже тема такая (второстепенная – ред.). Уверен, это было направлено на то, чтобы часть каких-то платежей не проводить и объявить дефолт, сказать: "Видите, они не могут платить". Но грамотные люди разберутся, почему не могут. Не думаю, что в этой ситуации надо бояться объявления дефолта", - добавил Селиверстов.Селиверстов обратил внимание, что в данной ситуации государство никогда не заявляло, что не может платить по своим обязательствам. "У нас есть ресурсы, мы готовы проводить расчеты, если та сторона, которая по договорам обязалась их принимать, готова это делать и готова иностранная банковская система. Если они не готовы, то своих денег в той валюте… они не получат. Могут в белорусских рублях", - сказал он.Касаясь ситуации с погашением и обслуживанием внешнего долга, министр заявил, что Белоруссия и сейчас платила бы исправно по своим внешним обязательствам, если бы не санкции. "В принципе мы, минфин, и платим…, но по разным причинам, в основном, санкционного плана, не все платежи проходят. Это не наша вина. У нас есть факты, когда мы свои платежи отправляем…, но со счетов Нацбанка они не проводятся, есть подтверждения этому… Есть срок, есть ресурсы, попробовали – отказались. Тогда извините, вот эти деньги находятся здесь, в белорусском рубле, мы их перечислили на счет, мы их проконвертировали…, забирайте у нас, если не хотите забирать их у себя, допустим, в Англии, Евросоюзе. Пытаться насильно впихнуть эти деньги туда, где их не хотят принять? Пусть инвесторы идут к европейскому депозитарию и задают ему вопросы", - продолжил глава минфина.Он также подчеркнул, что "те, кто не хотел с нами работать, он и без объявления дефолта отказался", и привел пример Всемирного банка. "По большому счету, от того, будет дефолт (объявлен - ред.) или нет, несильно что-то поменяется", - заключил министр.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.Ранее пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия будет исполнять свои обязательства по кредитам Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка), ЕБРР, Северного инвестиционного банка в белорусских рублях. Пояснялось, что исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от этих структур, Белоруссия будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа. Как подчеркивали в пресс-службе, это вынужденная мера, так как Белоруссия ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро из-за санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам.

https://ria.ru/20220419/belorussiya-1784320216.html

https://ria.ru/20220422/otsrochka-1785027339.html

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экономика, белоруссия, украина, всемирный банк, европейский банк реконструкции и развития