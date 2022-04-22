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Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на ЧАЭС - РИА Новости, 22.04.2022
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Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на ЧАЭС
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на ЧАЭС - РИА Новости, 22.04.2022
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на ЧАЭС
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, поскольку Украина подключила объекты станции к своей энергосистеме, сообщила в пятницу... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:23
2022-04-22T20:45
в мире
владимир путин
павел сорокин
николай шульгинов
украина
россия
белоруссия
чернобыльская аэс
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МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, поскольку Украина подключила объекты станции к своей энергосистеме, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского Минэнерго."Подача электроэнергии на объекты ЧАЭС из Беларуси приостановлена. В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты ЧАЭС к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Беларуси больше не осуществляется", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что решение о прекращении электроснабжения ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны.В пресс-службе напомнили, что "с момента возникновения техногенной угрозы на Чернобыльской АЭС Беларусь сделала все возможное для организации бесперебойного и надежного электроснабжения объектов станции, и, соответственно, обеспечения безопасности в регионе". Там подчеркнули, что по поручению главы белорусского государства была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС, в необходимых объемах осуществлены поставки электроэнергии на ЧАЭС: за март-апрель это - 12,5 миллиона кВтч.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Минобороны России заявило 9 марта, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщал, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Чернобыльская АЭС получает электроэнергию в штатном порядке от белорусской энергосистемы с 14 марта. Белорусское минэнерго также подтвердило 15 марта, что электроснабжение ЧАЭС полностью восстановлено, подача электроэнергии на объекты станции обеспечивается от белорусской энергосистемы.
https://ria.ru/20220422/magate-1784953631.html
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в мире, владимир путин, павел сорокин, николай шульгинов, украина, россия, белоруссия, чернобыльская аэс
20:23 22.04.2022 (обновлено: 20:45 22.04.2022)
 
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на ЧАЭС

Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на ЧАЭС по инициативе Киева

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
© Министерство обороны РФ
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Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, поскольку Украина подключила объекты станции к своей энергосистеме, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского Минэнерго.
"Подача электроэнергии на объекты ЧАЭС из Беларуси приостановлена. В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты ЧАЭС к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Беларуси больше не осуществляется", - говорится в сообщении пресс-службы.
Вид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЧАЭС
Отмечается, что решение о прекращении электроснабжения ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны.
В пресс-службе напомнили, что "с момента возникновения техногенной угрозы на Чернобыльской АЭС Беларусь сделала все возможное для организации бесперебойного и надежного электроснабжения объектов станции, и, соответственно, обеспечения безопасности в регионе". Там подчеркнули, что по поручению главы белорусского государства была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС, в необходимых объемах осуществлены поставки электроэнергии на ЧАЭС: за март-апрель это - 12,5 миллиона кВтч.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Минобороны России заявило 9 марта, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщал, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Чернобыльская АЭС получает электроэнергию в штатном порядке от белорусской энергосистемы с 14 марта. Белорусское минэнерго также подтвердило 15 марта, что электроснабжение ЧАЭС полностью восстановлено, подача электроэнергии на объекты станции обеспечивается от белорусской энергосистемы.
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 19:47
Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС
 
В миреВладимир ПутинПавел СорокинНиколай ШульгиновУкраинаРоссияБелоруссияЧернобыльская АЭС
 
 
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