https://ria.ru/20220422/bryansk-1784913127.html

В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья

В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья - РИА Новости, 22.04.2022

В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья

Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за продолжающегося паводка, сообщает администрация города. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:14

2022-04-22T14:14

2022-04-22T14:22

брянск

происшествия

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БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за продолжающегося паводка, сообщает администрация города."В связи с тем, что паводок продолжается и в целях минимизации последствий весеннего половодья комиссией принято решение о введение в Брянске режима чрезвычайной ситуации", - сообщает администрация по итогам заседания городской комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций.Отмечается, что по состоянию на утро пятницы, уровень воды в реке Десне составил 5,16 метра, в Болве - 7,0 метра. Затопленными остаются 467 приусадебных участков и 35 домов, в которых в общей сложности проживают 55 человек, среди них 7 детей.Уточняется, что в районных администрациях будут созданы комиссии по оценке материального ущерба граждан, пострадавших от весеннего половодья.

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брянск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянск, происшествия