Рейтинг@Mail.ru
В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/bryansk-1784913127.html
В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья
В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья - РИА Новости, 22.04.2022
В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья
Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за продолжающегося паводка, сообщает администрация города. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:14
2022-04-22T14:22
брянск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784913388_0:189:2000:1314_1920x0_80_0_0_9691c12f8e41cccab9c62cea1c9557ff.jpg
БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за продолжающегося паводка, сообщает администрация города."В связи с тем, что паводок продолжается и в целях минимизации последствий весеннего половодья комиссией принято решение о введение в Брянске режима чрезвычайной ситуации", - сообщает администрация по итогам заседания городской комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций.Отмечается, что по состоянию на утро пятницы, уровень воды в реке Десне составил 5,16 метра, в Болве - 7,0 метра. Затопленными остаются 467 приусадебных участков и 35 домов, в которых в общей сложности проживают 55 человек, среди них 7 детей.Уточняется, что в районных администрациях будут созданы комиссии по оценке материального ущерба граждан, пострадавших от весеннего половодья.
https://ria.ru/20220301/verkhnevolzhe-1775872036.html
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784913388_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_bae3b90b56372319a9283e738e84cee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, происшествия
14:14 22.04.2022 (обновлено: 14:22 22.04.2022)
 
В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья

В Брянске, где подтоплено более 460 участков и 35 домов, ввели режим ЧС

© ГУМЧС России по Брянской областиПаводковая ситуация в Брянске в апреле 2022
Паводковая ситуация в Брянске в апреле 2022
© ГУМЧС России по Брянской области
Паводковая ситуация в Брянске в апреле 2022
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за продолжающегося паводка, сообщает администрация города.
"В связи с тем, что паводок продолжается и в целях минимизации последствий весеннего половодья комиссией принято решение о введение в Брянске режима чрезвычайной ситуации", - сообщает администрация по итогам заседания городской комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что по состоянию на утро пятницы, уровень воды в реке Десне составил 5,16 метра, в Болве - 7,0 метра. Затопленными остаются 467 приусадебных участков и 35 домов, в которых в общей сложности проживают 55 человек, среди них 7 детей.
Уточняется, что в районных администрациях будут созданы комиссии по оценке материального ущерба граждан, пострадавших от весеннего половодья.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
1 марта, 16:49Тверская область
Руденя поставил задачи по безаварийному пропуску половодья в Верхневолжье
 
БрянскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала