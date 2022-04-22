https://ria.ru/20220422/bryansk-1784913127.html
В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья
В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья - РИА Новости, 22.04.2022
В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья
Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за продолжающегося паводка, сообщает администрация города. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:14
2022-04-22T14:14
2022-04-22T14:22
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за продолжающегося паводка, сообщает администрация города."В связи с тем, что паводок продолжается и в целях минимизации последствий весеннего половодья комиссией принято решение о введение в Брянске режима чрезвычайной ситуации", - сообщает администрация по итогам заседания городской комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций.Отмечается, что по состоянию на утро пятницы, уровень воды в реке Десне составил 5,16 метра, в Болве - 7,0 метра. Затопленными остаются 467 приусадебных участков и 35 домов, в которых в общей сложности проживают 55 человек, среди них 7 детей.Уточняется, что в районных администрациях будут созданы комиссии по оценке материального ущерба граждан, пострадавших от весеннего половодья.
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брянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянск, происшествия
14:14 22.04.2022 (обновлено: 14:22 22.04.2022)
В Брянске ввели режим ЧС из-за половодья
В Брянске, где подтоплено более 460 участков и 35 домов, ввели режим ЧС
БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за продолжающегося паводка, сообщает
администрация города.
"В связи с тем, что паводок продолжается и в целях минимизации последствий весеннего половодья комиссией принято решение о введение в Брянске
режима чрезвычайной ситуации", - сообщает администрация по итогам заседания городской комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что по состоянию на утро пятницы, уровень воды в реке Десне составил 5,16 метра, в Болве - 7,0 метра. Затопленными остаются 467 приусадебных участков и 35 домов, в которых в общей сложности проживают 55 человек, среди них 7 детей.
Уточняется, что в районных администрациях будут созданы комиссии по оценке материального ущерба граждан, пострадавших от весеннего половодья.