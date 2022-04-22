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Джонсон заявил, что "десятки" украинских военных тренируются в Британии - РИА Новости, 22.04.2022
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Джонсон заявил, что "десятки" украинских военных тренируются в Британии
Джонсон заявил, что "десятки" украинских военных тренируются в Британии - РИА Новости, 22.04.2022
Джонсон заявил, что "десятки" украинских военных тренируются в Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "десятки" украинских военных проходят подготовку в Британии, в ходе которой их учат пользоваться... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T04:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "десятки" украинских военных проходят подготовку в Британии, в ходе которой их учат пользоваться британскими бронемашинами, включая Mastiff, Husky и Wolfhound.Как отмечает издание, закончив подготовку, военные отправятся обратно на Украину вместе с партией из 120 бронированных машин, среди которых числятся 80 боевых бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound. Помимо этого, партия включает бронированные машины для разведки Spartan, медицинские машины Samaritan, а также ремонтно-эвакуационные Samson и командно-штабные автомобили Sultan.Даунинг-стрит по итогам встречи Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Великобритания направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, великобритания, россия
04:00 22.04.2022
 
Джонсон заявил, что "десятки" украинских военных тренируются в Британии

Премьер Джонсон заявил, что "десятки" украинских военных проходят подготовку в Британии

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "десятки" украинских военных проходят подготовку в Британии, в ходе которой их учат пользоваться британскими бронемашинами, включая Mastiff, Husky и Wolfhound.
"Могу сказать, что в данный момент мы учим украинцев в Польше применять средства противовоздушной обороны, а в Великобритании - использовать бронированные машины", - приводит газета Guardian слова Джонсона.
Как отмечает издание, закончив подготовку, военные отправятся обратно на Украину вместе с партией из 120 бронированных машин, среди которых числятся 80 боевых бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound. Помимо этого, партия включает бронированные машины для разведки Spartan, медицинские машины Samaritan, а также ремонтно-эвакуационные Samson и командно-штабные автомобили Sultan.
Даунинг-стрит по итогам встречи Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Великобритания направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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