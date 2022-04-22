https://ria.ru/20220422/bolduin-1784828123.html

Адвокаты актера Болдуина заявили, что в его действиях не нашли нарушений

Адвокаты актера Болдуина заявили, что в его действиях не нашли нарушений - РИА Новости, 22.04.2022

Адвокаты актера Болдуина заявили, что в его действиях не нашли нарушений

Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико подтвердило, что актер Алек Болдуин, случайно застреливший кинооператора Галину... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T02:16

2022-04-22T02:16

2022-04-22T02:16

культура

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730460_0:303:2566:1746_1920x0_80_0_0_6efe64b43d0823639e861b034a35e73e.jpg

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико подтвердило, что актер Алек Болдуин, случайно застреливший кинооператора Галину Хатчинс, был убежден в том, что использует пистолет с холостыми патронами, заявили адвокаты Болдуина.Как говорится в распространенном заявлении юристов актера, занимающееся оценкой безопасности рабочей среды бюро штата Нью-Мехико установило, что Болдуин "считал, что пистолет заряжен только холостыми патронами".Найденные бюро нарушения в компетенцию Болдуина не входили, процитировали отчет адвокаты.Ранее сообщалось, что бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико оштрафовало на сумму более 136 тысяч долларов компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся созданием фильма "Раст".В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/bolduin-1780820125.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша