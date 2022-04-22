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Адвокаты актера Болдуина заявили, что в его действиях не нашли нарушений - РИА Новости, 22.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220422/bolduin-1784828123.html
Адвокаты актера Болдуина заявили, что в его действиях не нашли нарушений
Адвокаты актера Болдуина заявили, что в его действиях не нашли нарушений - РИА Новости, 22.04.2022
Адвокаты актера Болдуина заявили, что в его действиях не нашли нарушений
Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико подтвердило, что актер Алек Болдуин, случайно застреливший кинооператора Галину... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T02:16
2022-04-22T02:16
культура
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико подтвердило, что актер Алек Болдуин, случайно застреливший кинооператора Галину Хатчинс, был убежден в том, что использует пистолет с холостыми патронами, заявили адвокаты Болдуина.Как говорится в распространенном заявлении юристов актера, занимающееся оценкой безопасности рабочей среды бюро штата Нью-Мехико установило, что Болдуин "считал, что пистолет заряжен только холостыми патронами".Найденные бюро нарушения в компетенцию Болдуина не входили, процитировали отчет адвокаты.Ранее сообщалось, что бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико оштрафовало на сумму более 136 тысяч долларов компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся созданием фильма "Раст".В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.
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сша
02:16 22.04.2022
 
Адвокаты актера Болдуина заявили, что в его действиях не нашли нарушений

Адвокаты Болдуина заявили, что в его действиях на съемках фильма "Раст" не нашли нарушений

© AP Photo / Julie JacobsonГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Julie Jacobson
Голливудский актер Алек Болдуин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико подтвердило, что актер Алек Болдуин, случайно застреливший кинооператора Галину Хатчинс, был убежден в том, что использует пистолет с холостыми патронами, заявили адвокаты Болдуина.
Как говорится в распространенном заявлении юристов актера, занимающееся оценкой безопасности рабочей среды бюро штата Нью-Мехико установило, что Болдуин "считал, что пистолет заряжен только холостыми патронами".
"Отчет признает, что полномочия Болдуина в вопросах создания фильма ограничивались утверждением сценарных правок и отбора актеров", - говорится в заявлении.
Найденные бюро нарушения в компетенцию Болдуина не входили, процитировали отчет адвокаты.
Ранее сообщалось, что бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико оштрафовало на сумму более 136 тысяч долларов компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся созданием фильма "Раст".
В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.
Актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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