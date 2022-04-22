https://ria.ru/20220422/bezrabotitsa-1784925198.html
Число безработных в России не увеличилось по сравнению с 1 марта
Число безработных в России не увеличилось по сравнению с 1 марта - РИА Новости, 22.04.2022
Число безработных в России не увеличилось по сравнению с 1 марта
Численность безработных в России не выросла в сравнении с 1 марта, но число россиян в простое растет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:02
2022-04-22T15:02
2022-04-22T15:02
антон котяков
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Численность безработных в России не выросла в сравнении с 1 марта, но число россиян в простое растет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. На нем обсуждалась ситуация на рынке труда и его поддержка, а также ситуация в сфере производства электрического и электронного оборудования."По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тыс. человек, то на 19 апреля – 678,2 тыс человек. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции", - сказала вице-премьер, слова которой привели в секретариате.В их числе Голикова назвала рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости. При этом растет число вакансий на портале "Работа в России". Там доступно более чем 1,965 миллиона предложений о работе. Общий прирост с начала весны составил 20%.Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" реализуется программа бесплатного переобучения граждан. Уже получено 51 350 заявок на повышение квалификации, уточнятся в сообщении.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании сообщил, что уже более 7 тысяч работодателей включены в базу органов занятости для организации взаимодействия, в 65 регионах за организациями закреплены кураторы. Также для работодателей разработано 650 индивидуальных планов, которые включают как федеральные, так и региональные меры поддержки.
https://ria.ru/20220418/bezrabotitsa-1784129832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, общество, россия, татьяна голикова
Число безработных в России не увеличилось по сравнению с 1 марта
Вице-премьер Голикова: число безработных в России не увеличилось по сравнению с 1 марта
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Численность безработных в России не выросла в сравнении с 1 марта, но число россиян в простое растет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. На нем обсуждалась ситуация на рынке труда и его поддержка, а также ситуация в сфере производства электрического и электронного оборудования.
"По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тыс. человек, то на 19 апреля – 678,2 тыс человек. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции", - сказала вице-премьер, слова которой привели в секретариате.
В их числе Голикова назвала рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости. При этом растет число вакансий на портале "Работа в России". Там доступно более чем 1,965 миллиона предложений о работе. Общий прирост с начала весны составил 20%.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" реализуется программа бесплатного переобучения граждан. Уже получено 51 350 заявок на повышение квалификации, уточнятся в сообщении.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
на совещании сообщил, что уже более 7 тысяч работодателей включены в базу органов занятости для организации взаимодействия, в 65 регионах за организациями закреплены кураторы. Также для работодателей разработано 650 индивидуальных планов, которые включают как федеральные, так и региональные меры поддержки.