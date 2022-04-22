https://ria.ru/20220422/belgiya-1784978043.html

Профсоюзы в Бельгии потребовали у работодателей повысить зарплаты

Профсоюзы в Бельгии потребовали у работодателей повысить зарплаты - РИА Новости, 22.04.2022

Профсоюзы в Бельгии потребовали у работодателей повысить зарплаты

Сотни активистов бельгийских профсоюзов пришли в пятницу к офису Федерации предприятий страны в Брюсселе, чтобы потребовать снять ограничения на повышение... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:44

2022-04-22T17:44

2022-04-22T19:02

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бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Сотни активистов бельгийских профсоюзов пришли в пятницу к офису Федерации предприятий страны в Брюсселе, чтобы потребовать снять ограничения на повышение зарплат в условиях роста цен, прежде всего на энергию.Митингующие привезли к офису организации пустые тележки из супермаркета, которые символизировали снижение покупательной способности. Также они принесли канистру для бензина и нагреватель воздуха, чтобы показать, что после повышения цен на горючее для автомобиля и отопления дома приходится снижать траты на продукты.Ранее сообщалось, что средняя бельгийская семья в 2021 году заплатила за электричество и отопление на 700 евро больше, чем в предыдущем году.Бельгия, как и другие страны Евросоюза, в этом году столкнулась со значительным ростом цен на газ, который привел к удорожанию электроэнергии, в том числе для обычных потребителей."Зарплаты многих трудящихся к концу месяца уже не позволяют заполнять тележку в магазине… Ответом на рост цен должно стать повышение зарплат. Залить мазут для отопления дома, заплатить за газ и передвигаться на машине — теперь это головоломка", — сказал на митинге секретарь Конфедерации профсоюзов Бельгии Филипп Вансник.Принятый еще в 1996 году закон сильно ограничивает индексацию зарплат в Бельгии, ставит ее в зависимость от внешней конъюнктуры. По замыслу властей, этот мера призвана поддерживать конкурентоспособность бельгийских предприятий, особенно с учетом того, что 80 процентов производимой продукции отправляется на экспорт.Раз в два года бельгийские профсоюзы и работодатели обсуждают индексацию зарплат в рамках этого закона. В прошлом году такая индексация установлена в районе 0,4 процента, что не удовлетворяет требования профсоюзов, которые ссылаются на рост цен и падение покупательной способности работников.По данным СМИ, средняя зарплата в Бельгии до вычета налогов составляет 3,6 тысячи евро в месяц. Минимальная зарплата в Бельгии составляет около 1,8 тысячи евро, профсоюзы выступают за ее увеличение до 2,3 тысячи евро.

https://ria.ru/20220422/germaniya-1784949114.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/paskha-1784886777.html

https://ria.ru/20220422/energiya-1784931742.html

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест бельгийских профсоюзов против роста цен Сотни активистов бельгийских профсоюзов пришли к офису Федерации предприятий в Брюсселе с требованием снять ограничения на повышение зарплат в условиях роста цен, прежде всего, на энергию. 2022-04-22T17:44 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бельгия