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В США испугались "большой беды" из-за политики Байдена - РИА Новости, 22.04.2022
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В США испугались "большой беды" из-за политики Байдена
В США испугались "большой беды" из-за политики Байдена - РИА Новости, 22.04.2022
В США испугались "большой беды" из-за политики Байдена
Рост топливных цен из-за энергетического кризиса вкупе с высокой инфляцией грозят США "большой бедой", говорится в статье консервативного издания American... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T01:39
2022-04-22T01:39
в мире
сша
европа
джо байден
россия
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Рост топливных цен из-за энергетического кризиса вкупе с высокой инфляцией грозят США "большой бедой", говорится в статье консервативного издания American Thinker за авторством Андреа Видбург.Как отмечает автор, запрет президента Джо Байдена на строительство нефтепровода Keystone XL из Канады, а также на разведку и проведение буровых работ почти на всех федеральных землях вкупе с бесконтрольными расходами за счет печатания денег породили беспрецедентную инфляцию."В попытке предотвратить худшее накануне промежуточных выборов Байден недавно объявил, что будет выделять из стратегического резерва по одному миллиону баррелей нефти в день. Но оказалось, что как минимум часть этой нефти он отправляет в Европу! Когда правительство уничтожает энергетическую независимость Америки, население получает рост цен на топливо", - пишет Видбург.Как считает обозреватель, поставки Старому Свету в текущих обстоятельствах являются ошибочным решением. "Конечно, у Европы не менее катастрофическая энергетическая политика, которую она проводит из-за "зеленого" энергетического безумия, заразившего администрацию Байдена. На мой взгляд, плохо уже то, что мы страдаем от собственных глупых политических решений. Поэтому нам не следует брать на себя еще и бремя Европы", - отмечает автор.По его словам, американцы, возможно, выдержат подорожание топлива, однако если наложить этот рост на современную теорию денег, согласно которой "Америка может печатать деньги бесконечно", то США окажутся "в большой беде"."В данном случае бедой является самая сильная за последние 40 лет инфляция. Но, наверное, это неточное определение, ибо инфляция сегодня сильнее, чем когда бы то ни было. Дело в том, что после инфляционных 1970-х годов правительство вмешивается в методику расчета инфляции. Если мы воспользуемся старыми методами, то окажется, что инфляция в Америке, которая растет быстрее, чем когда бы то ни было, уже намного выше, чем в 1970-е годы", - утверждает он.Как пишет автор, то обстоятельство, что при демократах случился экономический коллапс, показывает, что на промежуточных выборах они "будут разгромлены". При этом, по его словам, если добавить к этому открытые границы (на юге США. – прим. ред.), "гендерное умопомешательство", "афганское фиаско" и рост преступности, то представителям партии на предстоящих выборах "будет совсем плохо".К концу марта, согласно данным Минтруда США, цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению президента США Джо Байдена, рост цен в США произошел якобы по вине России.Оппоненты Байдена и Демократической партии критикуют нынешнего главу администрации за данную позицию, указывая, что рост цен начался задолго до специальной операции на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220421/tendentsiya-1784622148.html
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в мире, сша, европа, джо байден, россия
01:39 22.04.2022
 
В США испугались "большой беды" из-за политики Байдена

American Thinker: инфляция и энергетический кризис грозят США "большой бедой"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Рост топливных цен из-за энергетического кризиса вкупе с высокой инфляцией грозят США "большой бедой", говорится в статье консервативного издания American Thinker за авторством Андреа Видбург.
Как отмечает автор, запрет президента Джо Байдена на строительство нефтепровода Keystone XL из Канады, а также на разведку и проведение буровых работ почти на всех федеральных землях вкупе с бесконтрольными расходами за счет печатания денег породили беспрецедентную инфляцию.
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В США увидели "пугающую тенденцию" в экономике
"В попытке предотвратить худшее накануне промежуточных выборов Байден недавно объявил, что будет выделять из стратегического резерва по одному миллиону баррелей нефти в день. Но оказалось, что как минимум часть этой нефти он отправляет в Европу! Когда правительство уничтожает энергетическую независимость Америки, население получает рост цен на топливо", - пишет Видбург.
Как считает обозреватель, поставки Старому Свету в текущих обстоятельствах являются ошибочным решением. "Конечно, у Европы не менее катастрофическая энергетическая политика, которую она проводит из-за "зеленого" энергетического безумия, заразившего администрацию Байдена. На мой взгляд, плохо уже то, что мы страдаем от собственных глупых политических решений. Поэтому нам не следует брать на себя еще и бремя Европы", - отмечает автор.
По его словам, американцы, возможно, выдержат подорожание топлива, однако если наложить этот рост на современную теорию денег, согласно которой "Америка может печатать деньги бесконечно", то США окажутся "в большой беде".
"В данном случае бедой является самая сильная за последние 40 лет инфляция. Но, наверное, это неточное определение, ибо инфляция сегодня сильнее, чем когда бы то ни было. Дело в том, что после инфляционных 1970-х годов правительство вмешивается в методику расчета инфляции. Если мы воспользуемся старыми методами, то окажется, что инфляция в Америке, которая растет быстрее, чем когда бы то ни было, уже намного выше, чем в 1970-е годы", - утверждает он.
Как пишет автор, то обстоятельство, что при демократах случился экономический коллапс, показывает, что на промежуточных выборах они "будут разгромлены". При этом, по его словам, если добавить к этому открытые границы (на юге США. – прим. ред.), "гендерное умопомешательство", "афганское фиаско" и рост преступности, то представителям партии на предстоящих выборах "будет совсем плохо".
К концу марта, согласно данным Минтруда США, цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению президента США Джо Байдена, рост цен в США произошел якобы по вине России.
Оппоненты Байдена и Демократической партии критикуют нынешнего главу администрации за данную позицию, указывая, что рост цен начался задолго до специальной операции на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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В миреСШАЕвропаДжо БайденРоссия
 
 
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