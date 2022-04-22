https://ria.ru/20220422/azovstal-1784978506.html
Запад не заинтересован в эвакуации людей с "Азовстали", заявили в МИД
Запад не заинтересован в эвакуации людей с "Азовстали", заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022
Запад не заинтересован в эвакуации людей с "Азовстали", заявили в МИД
Западные страны, в том числе США, не заинтересованы в эвакуации людей на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, им нужна эскалация, а не урегулирование на Украине,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:44
2022-04-22T17:44
2022-04-22T17:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мариуполь
донецкая народная республика
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Западные страны, в том числе США, не заинтересованы в эвакуации людей на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, им нужна эскалация, а не урегулирование на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Судьба людей, которые находятся на "Азовстали" в Мариуполе, госдепартамент если и волнует, то только с одной точки зрения - сделать так, чтобы эти люди там остались, а не воспользовались возможностями, которые были предоставлены Минобороны РФ, вооруженными силами нашей страны для того, чтобы они эту территорию покинули. Все делается западным миром для того, чтобы ситуация только эскалировалась дальше, но не получила шанс на успокоение", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, "мир на Украине США не нужен".Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мариуполь, донецкая народная республика, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
17:44 22.04.2022 (обновлено: 17:54 22.04.2022)
Запад не заинтересован в эвакуации людей с "Азовстали", заявили в МИД
Захарова: страны Запада, включая США, не заинтересованы в эвакуации людей с "Азовстали"