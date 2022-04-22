15:54 22.04.2022 (обновлено: 16:24 22.04.2022)
В МИД ответили на слова вице-премьера Украины о гумкоридоре из "Азовстали"
Захарова призвала вице-премьера Украины Верещук перестать держать людей на "Азовстали"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Россия якобы отказывается открыть гумкоридор для эвакуации гражданских с "Азовстали" в Мариуполе.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что россияне якобы отказываются открыть коридор для гражданских, "цинично делая вид, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских".
"Ирина Верещук цинично делает вид, что она не понимает разницы между коридором для сдачи в плен, гуманитарным коридором и спасением конкретных людей в конкретной ситуации. Всё она понимает. Просто таким образом она пытается оказать давление на наших военных", - написала Захарова в Telegram-канале.
"Ирина Верещук лично и те, кто ей это поручают, не дают людям выйти из "Азовстали", запугивая и шантажируя их, хотите, чтобы люди вышли? Не держите их. И спасёте их жизни", - подчеркнула она.
Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.