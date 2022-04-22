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В МИД ответили на слова вице-премьера Украины о гумкоридоре из "Азовстали" - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/azovstal-1784943933.html
В МИД ответили на слова вице-премьера Украины о гумкоридоре из "Азовстали"
В МИД ответили на слова вице-премьера Украины о гумкоридоре из "Азовстали" - РИА Новости, 22.04.2022
В МИД ответили на слова вице-премьера Украины о гумкоридоре из "Азовстали"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Россия якобы отказывается открыть... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:54
2022-04-22T16:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ирина верещук
михаил мизинцев
мариуполь
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Россия якобы отказывается открыть гумкоридор для эвакуации гражданских с "Азовстали" в Мариуполе.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что россияне якобы отказываются открыть коридор для гражданских, "цинично делая вид, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских"."Ирина Верещук цинично делает вид, что она не понимает разницы между коридором для сдачи в плен, гуманитарным коридором и спасением конкретных людей в конкретной ситуации. Всё она понимает. Просто таким образом она пытается оказать давление на наших военных", - написала Захарова в Telegram-канале."Ирина Верещук лично и те, кто ей это поручают, не дают людям выйти из "Азовстали", запугивая и шантажируя их, хотите, чтобы люди вышли? Не держите их. И спасёте их жизни", - подчеркнула она.Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784378579.html
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в мире, ирина верещук, михаил мизинцев, мариуполь, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, вооруженные силы украины
15:54 22.04.2022 (обновлено: 16:24 22.04.2022)
 
В МИД ответили на слова вице-премьера Украины о гумкоридоре из "Азовстали"

Захарова призвала вице-премьера Украины Верещук перестать держать людей на "Азовстали"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Россия якобы отказывается открыть гумкоридор для эвакуации гражданских с "Азовстали" в Мариуполе.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что россияне якобы отказываются открыть коридор для гражданских, "цинично делая вид, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских".
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"Ирина Верещук цинично делает вид, что она не понимает разницы между коридором для сдачи в плен, гуманитарным коридором и спасением конкретных людей в конкретной ситуации. Всё она понимает. Просто таким образом она пытается оказать давление на наших военных", - написала Захарова в Telegram-канале.
"Ирина Верещук лично и те, кто ей это поручают, не дают людям выйти из "Азовстали", запугивая и шантажируя их, хотите, чтобы люди вышли? Не держите их. И спасёте их жизни", - подчеркнула она.
Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИрина ВерещукМихаил МизинцевМариупольУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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