https://ria.ru/20220422/azovstal-1784943933.html

В МИД ответили на слова вице-премьера Украины о гумкоридоре из "Азовстали"

В МИД ответили на слова вице-премьера Украины о гумкоридоре из "Азовстали" - РИА Новости, 22.04.2022

В МИД ответили на слова вице-премьера Украины о гумкоридоре из "Азовстали"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Россия якобы отказывается открыть... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:54

2022-04-22T15:54

2022-04-22T16:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ирина верещук

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Россия якобы отказывается открыть гумкоридор для эвакуации гражданских с "Азовстали" в Мариуполе.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что россияне якобы отказываются открыть коридор для гражданских, "цинично делая вид, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских"."Ирина Верещук цинично делает вид, что она не понимает разницы между коридором для сдачи в плен, гуманитарным коридором и спасением конкретных людей в конкретной ситуации. Всё она понимает. Просто таким образом она пытается оказать давление на наших военных", - написала Захарова в Telegram-канале."Ирина Верещук лично и те, кто ей это поручают, не дают людям выйти из "Азовстали", запугивая и шантажируя их, хотите, чтобы люди вышли? Не держите их. И спасёте их жизни", - подчеркнула она.Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/azovstal-1784378579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ирина верещук, михаил мизинцев, мариуполь, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, вооруженные силы украины