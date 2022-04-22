https://ria.ru/20220422/assanzh-1784834834.html

Эксперт объяснил, почему именно сейчас выдали ордер на экстрадицию Ассанжа

Эксперт объяснил, почему именно сейчас выдали ордер на экстрадицию Ассанжа - РИА Новости, 22.04.2022

Эксперт объяснил, почему именно сейчас выдали ордер на экстрадицию Ассанжа

Ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдан в разгар конфликта на Украине, чтобы снизить внимание к нему со стороны международного... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T07:20

2022-04-22T07:20

2022-04-22T07:20

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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдан в разгар конфликта на Украине, чтобы снизить внимание к нему со стороны международного сообщества, а также чтобы запугать других журналистов-расследователей, которые могут попытаться раскрыть роль США в ситуации, заявил РИА Новости глава аналитического центра Glory Diplomacy Ван Гайгай.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.Аналитик отметил, что помимо прочего, следует проанализировать, почему британский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа именно сейчас."После начала российско-украинского конфликта вся мировая общественность следит за его развитием… Великобритания выбрала именно это время, чтобы сообщить новость (об Ассанже – ред.), что может свести к минимуму влияние этого вопроса на общественное мнение", - заявил Ван Гайгай.Он отметил, что и в Великобритании, и в США знают, что Ассанж в сердцах многих людей по всему миру остается героем, и даже в правительствах есть немало сочувствующих ему лиц, которые вместе с тем боятся общественного мнения.По его словам, опять же, неожиданное заявление британской стороны о выдаче ордера на экстрадицию именно в этот момент могло быть сделано по указанию США, так как цель Вашингтона заключается в том, чтобы удержать других от подражания Ассанжу и не допустить публикации большого количества компрометирующей США информации."США вплотную взялись за предоставление Украине вооружений и разведданных, а также отправкой на Украину наемников, и здесь должно быть много неприглядных поступков, а США в прошлом уже запятнали себя различными военными преступлениями. Сейчас появляется все больше признаков того, что этот конфликт (на Украине – ред.) изначально был планом правительства Байдена, перед его началом администрация Байдена пыталась с одной стороны стимулировать Россию к вводу войск, но с другой стороны отказывалась предоставлять гарантии безопасности Украине", - отметил он.Такой подход, указал Ван Гайгай, кажется противоречивым, но на самом деле США надеются, что Россия увязнет в трясине этого конфликта.Он добавил, что еще одна причина выдачи ордера на экстрадицию именно сейчас заключается в стремлении избежать публикации каких-либо компрометирующих сведений перед промежуточными выборами в США в конце этого года.Вместе с тем он отметил, что окончательное решение по экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании, "однако, исходя из того, как дело развивалось до нынешнего момента, надежд на перелом ситуации мало, и британское правительство не изменит своего первоначального намерения".Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

https://ria.ru/20220421/assanzh-1784772304.html

https://ria.ru/20220421/assanzh-1784609279.html

https://ria.ru/20220420/ekstraditsiya-1784585364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, великобритания