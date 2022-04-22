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В ЦВО заявили об очевидном техническом превосходстве ВС России над ВСУ - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/armiya-1784875722.html
В ЦВО заявили об очевидном техническом превосходстве ВС России над ВСУ
В ЦВО заявили об очевидном техническом превосходстве ВС России над ВСУ - РИА Новости, 22.04.2022
В ЦВО заявили об очевидном техническом превосходстве ВС России над ВСУ
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине быстро приспособились к манере противника и сменили тактику, заявил и.о. командующего войсками Центрального... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:57
2022-04-22T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине быстро приспособились к манере противника и сменили тактику, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев."Средства массовой информации сейчас много говорят о каких-то провалах наших Вооруженных сил. Но это не так. В первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадают в заранее подготовленные засады и несут потери. Но российские Вооруженные силы очень быстро к этому приспособились и сменили тактику", - отметил Миннекаев.Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны РФ постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств."При нанесении этих ударов российские Вооруженные силы никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве очевидно", - отметил Миннекаев.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
11:57 22.04.2022 (обновлено: 12:00 22.04.2022)
 
В ЦВО заявили об очевидном техническом превосходстве ВС России над ВСУ

И.о. командующего ЦВО: техническое превосходство российской армии над украинской очевидно

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине быстро приспособились к манере противника и сменили тактику, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев.
"Средства массовой информации сейчас много говорят о каких-то провалах наших Вооруженных сил. Но это не так. В первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадают в заранее подготовленные засады и несут потери. Но российские Вооруженные силы очень быстро к этому приспособились и сменили тактику", - отметил Миннекаев.
Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны РФ постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств.
"При нанесении этих ударов российские Вооруженные силы никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве очевидно", - отметил Миннекаев.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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