https://ria.ru/20220422/armiya-1784875722.html

В ЦВО заявили об очевидном техническом превосходстве ВС России над ВСУ

В ЦВО заявили об очевидном техническом превосходстве ВС России над ВСУ - РИА Новости, 22.04.2022

В ЦВО заявили об очевидном техническом превосходстве ВС России над ВСУ

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине быстро приспособились к манере противника и сменили тактику, заявил и.о. командующего войсками Центрального... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:57

2022-04-22T11:57

2022-04-22T12:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине быстро приспособились к манере противника и сменили тактику, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев."Средства массовой информации сейчас много говорят о каких-то провалах наших Вооруженных сил. Но это не так. В первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадают в заранее подготовленные засады и несут потери. Но российские Вооруженные силы очень быстро к этому приспособились и сменили тактику", - отметил Миннекаев.Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны РФ постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств."При нанесении этих ударов российские Вооруженные силы никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве очевидно", - отметил Миннекаев.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф