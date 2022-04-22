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Защита обжалует арест Кара-Мурзы* - РИА Новости, 22.04.2022
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Защита обжалует арест Кара-Мурзы*
Защита обжалует арест Кара-Мурзы* - РИА Новости, 22.04.2022
Защита обжалует арест Кара-Мурзы*
Защита признанного иноагентом Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии во время выступления в палате представителей в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T23:21
2022-04-22T23:21
происшествия
аризона
украина
сша
владимир кара-мурза-младший
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защита признанного иноагентом Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии во время выступления в палате представителей в штате Аризона, обжалует его арест, рассказал РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров."Конечно, мы обжалуем, следствие не нашло ничего криминального и противозаконного", - сказал собеседник агентства.Сразу после заседания Минюст обновил реестр иноагентов и внес в списки Владимира Кара-Мурзу*.Кара-Мурза* отправится в СИЗО как минимум до 12 июня.Кара-Мурза* подозревается в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами палаты представителей штата Аризона США.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220422/feyki-1785020905.html
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происшествия, аризона, украина, сша, владимир кара-мурза-младший
23:21 22.04.2022
 
Защита обжалует арест Кара-Мурзы*

Защита обжалует арест Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВладимир Кара-Мурза*
Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защита признанного иноагентом Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии во время выступления в палате представителей в штате Аризона, обжалует его арест, рассказал РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров.
"Конечно, мы обжалуем, следствие не нашло ничего криминального и противозаконного", - сказал собеседник агентства.
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
21:10
Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков
Сразу после заседания Минюст обновил реестр иноагентов и внес в списки Владимира Кара-Мурзу*.
Кара-Мурза* отправится в СИЗО как минимум до 12 июня.
Кара-Мурза* подозревается в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами палаты представителей штата Аризона США.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
20:31
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог
 
ПроисшествияАризонаУкраинаСШАВладимир Кара-Мурза-младший
 
 
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