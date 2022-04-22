https://ria.ru/20220422/arest-1785031951.html

Защита обжалует арест Кара-Мурзы*

Защита обжалует арест Кара-Мурзы* - РИА Новости, 22.04.2022

Защита обжалует арест Кара-Мурзы*

Защита признанного иноагентом Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии во время выступления в палате представителей в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T23:21

2022-04-22T23:21

2022-04-22T23:21

происшествия

аризона

украина

сша

владимир кара-мурза-младший

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защита признанного иноагентом Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии во время выступления в палате представителей в штате Аризона, обжалует его арест, рассказал РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров."Конечно, мы обжалуем, следствие не нашло ничего криминального и противозаконного", - сказал собеседник агентства.Сразу после заседания Минюст обновил реестр иноагентов и внес в списки Владимира Кара-Мурзу*.Кара-Мурза* отправится в СИЗО как минимум до 12 июня.Кара-Мурза* подозревается в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами палаты представителей штата Аризона США.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220422/feyki-1785020905.html

https://ria.ru/20220422/rassledovanie-1785013918.html

аризона

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, аризона, украина, сша, владимир кара-мурза-младший