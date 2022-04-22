https://ria.ru/20220422/an-26-1784859139.html

В Запорожской области упал украинский Ан-26

В Запорожской области упал украинский Ан-26 - РИА Новости, 22.04.2022

В Запорожской области упал украинский Ан-26

В Вольнянском районе Запорожья упал военно-транспортный самолет Ан-26, сообщила Запорожская областная военная администрация. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:00

2022-04-22T11:00

2022-04-22T14:15

в мире

запорожская область

ан-26

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152237/67/1522376705_0:149:3124:1906_1920x0_80_0_0_6e9664cd40ea563494026e0a9a219318.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Вольнянском районе Запорожья упал военно-транспортный самолет Ан-26, сообщила Запорожская областная военная администрация."Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс", — говорится в записи в Telegram-канале властей.В результате крушения один человек погиб и два пострадали. Причина ЧП пока не известна.Украинское издание Страна.ua со ссылкой на источники написало, что Ан-26 не был сбит.

https://ria.ru/20220420/samolet-1784462938.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, ан-26