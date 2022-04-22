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В Запорожской области упал украинский Ан-26 - РИА Новости, 22.04.2022
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В Запорожской области упал украинский Ан-26
В Запорожской области упал украинский Ан-26 - РИА Новости, 22.04.2022
В Запорожской области упал украинский Ан-26
В Вольнянском районе Запорожья упал военно-транспортный самолет Ан-26, сообщила Запорожская областная военная администрация. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:00
2022-04-22T14:15
в мире
запорожская область
ан-26
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Вольнянском районе Запорожья упал военно-транспортный самолет Ан-26, сообщила Запорожская областная военная администрация."Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс", — говорится в записи в Telegram-канале властей.В результате крушения один человек погиб и два пострадали. Причина ЧП пока не известна.Украинское издание Страна.ua со ссылкой на источники написало, что Ан-26 не был сбит.
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в мире, запорожская область, ан-26
11:00 22.04.2022 (обновлено: 14:15 22.04.2022)
 
В Запорожской области упал украинский Ан-26

В Вольнянском районе Запорожья упал украинский самолет Ан-26, есть погибший

© Фото : Міністерство оборони УкраїниВоенно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Міністерство оборони України
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Вольнянском районе Запорожья упал военно-транспортный самолет Ан-26, сообщила Запорожская областная военная администрация.
"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс", — говорится в записи в Telegram-канале властей.
В результате крушения один человек погиб и два пострадали. Причина ЧП пока не известна.
Украинское издание Страна.ua со ссылкой на источники написало, что Ан-26 не был сбит.
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 12:38
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В миреЗапорожская областьАн-26
 
 
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