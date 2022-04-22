https://ria.ru/20220422/an-26-1784859139.html
В Запорожской области упал украинский Ан-26
В Запорожской области упал украинский Ан-26 - РИА Новости, 22.04.2022
В Запорожской области упал украинский Ан-26
В Вольнянском районе Запорожья упал военно-транспортный самолет Ан-26, сообщила Запорожская областная военная администрация. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:00
2022-04-22T11:00
2022-04-22T14:15
в мире
запорожская область
ан-26
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Вольнянском районе Запорожья упал военно-транспортный самолет Ан-26, сообщила Запорожская областная военная администрация."Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс", — говорится в записи в Telegram-канале властей.В результате крушения один человек погиб и два пострадали. Причина ЧП пока не известна.Украинское издание Страна.ua со ссылкой на источники написало, что Ан-26 не был сбит.
https://ria.ru/20220420/samolet-1784462938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, ан-26
11:00 22.04.2022 (обновлено: 14:15 22.04.2022)
В Запорожской области упал украинский Ан-26
В Вольнянском районе Запорожья упал украинский самолет Ан-26, есть погибший