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Нидерланды заморозили 632,9 миллиона евро российских активов - РИА Новости, 22.04.2022
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Нидерланды заморозили 632,9 миллиона евро российских активов
Нидерланды заморозили 632,9 миллиона евро российских активов - РИА Новости, 22.04.2022
Нидерланды заморозили 632,9 миллиона евро российских активов
Нидерланды заморозили российские активы на сумму 632 млн евро, говорится в письме главы МИД страны Вопке Хукстры Палате представителей (нижней палате... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:07
2022-04-22T13:07
россия
нидерланды
в мире
евро
евросоюз
украина
санкции
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Нидерланды заморозили российские активы на сумму 632 млн евро, говорится в письме главы МИД страны Вопке Хукстры Палате представителей (нижней палате парламента)."Всего заморожено активов на сумму 632,9 млн евро", - говорится в письме Хукстры по ситуации с выполнением санкций ЕС против России в Нидерландах.Кроме того, нидерландская сторона заблокировала российские операции на 274,3 млн евро.Ранее таможенное управление Нидерландов сообщило, что уже 20 яхт, в том числе только строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем из-за санкций против РФ.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/konfiskatsiya-1784751084.html
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россия, нидерланды, в мире, евро, евросоюз, украина, санкции, санкции в отношении россии
13:07 22.04.2022
 
Нидерланды заморозили 632,9 миллиона евро российских активов

Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил о заморозке 632,9 миллиона евро российских активов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Нидерланды заморозили российские активы на сумму 632 млн евро, говорится в письме главы МИД страны Вопке Хукстры Палате представителей (нижней палате парламента).
"Всего заморожено активов на сумму 632,9 млн евро", - говорится в письме Хукстры по ситуации с выполнением санкций ЕС против России в Нидерландах.
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Кроме того, нидерландская сторона заблокировала российские операции на 274,3 млн евро.
Ранее таможенное управление Нидерландов сообщило, что уже 20 яхт, в том числе только строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем из-за санкций против РФ.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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