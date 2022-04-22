https://ria.ru/20220422/aktivy-1784896173.html

Нидерланды заморозили 632,9 миллиона евро российских активов

Нидерланды заморозили 632,9 миллиона евро российских активов - РИА Новости, 22.04.2022

Нидерланды заморозили 632,9 миллиона евро российских активов

Нидерланды заморозили российские активы на сумму 632 млн евро, говорится в письме главы МИД страны Вопке Хукстры Палате представителей (нижней палате... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:07

2022-04-22T13:07

2022-04-22T13:07

россия

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санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Нидерланды заморозили российские активы на сумму 632 млн евро, говорится в письме главы МИД страны Вопке Хукстры Палате представителей (нижней палате парламента)."Всего заморожено активов на сумму 632,9 млн евро", - говорится в письме Хукстры по ситуации с выполнением санкций ЕС против России в Нидерландах.Кроме того, нидерландская сторона заблокировала российские операции на 274,3 млн евро.Ранее таможенное управление Нидерландов сообщило, что уже 20 яхт, в том числе только строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем из-за санкций против РФ.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/konfiskatsiya-1784751084.html

https://ria.ru/20220419/rezervy-1784239320.html

https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784122050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нидерланды, в мире, евро, евросоюз, украина, санкции, санкции в отношении россии