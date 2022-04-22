23:00 22.04.2022 (обновлено: 23:01 22.04.2022)
Аксенов сравнил основателя "Азова" с бешеным животным
Глава Крыма сравнил основателя "Азова" Билецкого с бешеным животным
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после слов основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сравнил его с бешеным животным.
"Бешеное животное. Слова этого подонка - еще одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению", - написал Аксенов в своем Telegram-канале о намерениях Билецкого.
Он выразил убеждение, что центры управления, включая Верховную Раду, администрацию президента Украины, здания СБУ, минобороны являются законными целями для Вооруженных Сил России, для высокоточного оружия.
"А тех военных преступников, которые уцелеют в процессе демилитаризации и денацификации, надо судить и казнить публично. Как наши деды и прадеды казнили бандеровскую сволочь", - написал он.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить слова основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.