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Аксенов сравнил основателя "Азова" с бешеным животным - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/aksenov-1785030455.html
Аксенов сравнил основателя "Азова" с бешеным животным
Аксенов сравнил основателя "Азова" с бешеным животным - РИА Новости, 22.04.2022
Аксенов сравнил основателя "Азова" с бешеным животным
Глава Крыма Сергей Аксенов после слов основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T23:00
2022-04-22T23:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
андрей билецкий
александр бастрыкин
украина
мариуполь
россия
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после слов основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сравнил его с бешеным животным."Бешеное животное. Слова этого подонка - еще одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению", - написал Аксенов в своем Telegram-канале о намерениях Билецкого.Он выразил убеждение, что центры управления, включая Верховную Раду, администрацию президента Украины, здания СБУ, минобороны являются законными целями для Вооруженных Сил России, для высокоточного оружия.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить слова основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сообщили в пресс-службе ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/sledstvie-1784932792.html
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в мире, андрей билецкий, александр бастрыкин, украина, мариуполь, россия, верховная рада украины, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
23:00 22.04.2022 (обновлено: 23:01 22.04.2022)
 
Аксенов сравнил основателя "Азова" с бешеным животным

Глава Крыма сравнил основателя "Азова" Билецкого с бешеным животным

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после слов основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сравнил его с бешеным животным.
"Бешеное животное. Слова этого подонка - еще одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению", - написал Аксенов в своем Telegram-канале о намерениях Билецкого.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 15:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК оценит слова Билецкого об ударе по участникам "Бессмертного полка"
Он выразил убеждение, что центры управления, включая Верховную Раду, администрацию президента Украины, здания СБУ, минобороны являются законными целями для Вооруженных Сил России, для высокоточного оружия.
"А тех военных преступников, которые уцелеют в процессе демилитаризации и денацификации, надо судить и казнить публично. Как наши деды и прадеды казнили бандеровскую сволочь", - написал он.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить слова основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Основатель полка Азов Андрей Билецкий - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 05:01
Основатель полка "Азов" признался, что многие бойцы являются националистами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАндрей БилецкийАлександр БастрыкинУкраинаМариупольРоссияВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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