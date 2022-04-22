https://ria.ru/20220422/aksenov-1785030455.html

Аксенов сравнил основателя "Азова" с бешеным животным

Аксенов сравнил основателя "Азова" с бешеным животным - РИА Новости, 22.04.2022

Аксенов сравнил основателя "Азова" с бешеным животным

Глава Крыма Сергей Аксенов после слов основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T23:00

2022-04-22T23:00

2022-04-22T23:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после слов основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сравнил его с бешеным животным."Бешеное животное. Слова этого подонка - еще одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению", - написал Аксенов в своем Telegram-канале о намерениях Билецкого.Он выразил убеждение, что центры управления, включая Верховную Раду, администрацию президента Украины, здания СБУ, минобороны являются законными целями для Вооруженных Сил России, для высокоточного оружия.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оценить слова основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ОТРК "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертного полка", которое планируется в Мариуполе, сообщили в пресс-службе ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/sledstvie-1784932792.html

https://ria.ru/20220330/natsionalisty-1780784253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей билецкий, александр бастрыкин, украина, мариуполь, россия, верховная рада украины, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)