https://ria.ru/20220422/afrika-1784831833.html

Африке угрожает невиданный голод по вине Байдена, заявила эксперт РАН

Африке угрожает невиданный голод по вине Байдена, заявила эксперт РАН - РИА Новости, 22.04.2022

Африке угрожает невиданный голод по вине Байдена, заявила эксперт РАН

Невиданный голод, который угрожает сегодня Африке, спровоцирован одним человеком – президентом США Джо Байденом, который, введя неразумные санкции против... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T05:01

2022-04-22T05:01

2022-04-22T05:06

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Невиданный голод, который угрожает сегодня Африке, спровоцирован одним человеком – президентом США Джо Байденом, который, введя неразумные санкции против России, толкает мир в пропасть беспрецедентного социально-экономического кризиса, заявила РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.При этом Байден и его европейские союзники, по ее словам, "не ведают, что творят". "Находясь в антироссийском угаре, президент США, похоже, напрочь потерял способность трезво мыслить", - заметила директор Института Африки.Страшный голод, который не через год, а уже в ближайший месяц-два охватит Африку, вызовет ужасающие последствия - миллионы беженцев хлынут в Европу. "Америку этот исход, понятно, не затронет, она далеко. А что будет делать Европа? Миграционный кризис 2015 года, когда из стран Африки, Ближнего Востока и Азии прибыло в Европу около 2 миллионов человек, покажется европейцам цветочками. Хотя они до сих пор от него не пришли в себя. Ведь на сей раз к миллионам беженцев из Украины, уже находящихся в странах Европы, присоединятся миллионы голодных, обреченных африканцев", - подчеркнула эксперт."Вот о чем на самом деле сегодня надо бить во все колокола, вот чем должны в настоящее время заниматься ООН, Международный валютный фонд и другие международные организации, а не переводить огульно стрелки в сторону России", - заключила Абрамова.

https://ria.ru/20220422/ssha-1784831681.html

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европа

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Максим Горбачев

африка, европа, сша, оон, в мире, россия