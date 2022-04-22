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Африке угрожает невиданный голод по вине Байдена, заявила эксперт РАН - РИА Новости, 22.04.2022
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Африке угрожает невиданный голод по вине Байдена, заявила эксперт РАН
Африке угрожает невиданный голод по вине Байдена, заявила эксперт РАН - РИА Новости, 22.04.2022
Африке угрожает невиданный голод по вине Байдена, заявила эксперт РАН
Невиданный голод, который угрожает сегодня Африке, спровоцирован одним человеком – президентом США Джо Байденом, который, введя неразумные санкции против... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T05:01
2022-04-22T05:06
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Невиданный голод, который угрожает сегодня Африке, спровоцирован одним человеком – президентом США Джо Байденом, который, введя неразумные санкции против России, толкает мир в пропасть беспрецедентного социально-экономического кризиса, заявила РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.При этом Байден и его европейские союзники, по ее словам, "не ведают, что творят". "Находясь в антироссийском угаре, президент США, похоже, напрочь потерял способность трезво мыслить", - заметила директор Института Африки.Страшный голод, который не через год, а уже в ближайший месяц-два охватит Африку, вызовет ужасающие последствия - миллионы беженцев хлынут в Европу. "Америку этот исход, понятно, не затронет, она далеко. А что будет делать Европа? Миграционный кризис 2015 года, когда из стран Африки, Ближнего Востока и Азии прибыло в Европу около 2 миллионов человек, покажется европейцам цветочками. Хотя они до сих пор от него не пришли в себя. Ведь на сей раз к миллионам беженцев из Украины, уже находящихся в странах Европы, присоединятся миллионы голодных, обреченных африканцев", - подчеркнула эксперт."Вот о чем на самом деле сегодня надо бить во все колокола, вот чем должны в настоящее время заниматься ООН, Международный валютный фонд и другие международные организации, а не переводить огульно стрелки в сторону России", - заключила Абрамова.
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африка, европа, сша, оон, в мире, россия
05:01 22.04.2022 (обновлено: 05:06 22.04.2022)
 
Африке угрожает невиданный голод по вине Байдена, заявила эксперт РАН

Эксперт РАН Абрамова заявила, что Африке угрожает невиданный голод по вине Байдена

© Steve WeaverАфриканские дети
Африканские дети
© Steve Weaver
Африканские дети. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Невиданный голод, который угрожает сегодня Африке, спровоцирован одним человеком – президентом США Джо Байденом, который, введя неразумные санкции против России, толкает мир в пропасть беспрецедентного социально-экономического кризиса, заявила РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Думаю, нам пора перестать без конца оправдываться. Надо назвать истинного виновника угрожающего сегодня Африке невиданного голода. Это – президент США Джо Байден. Антироссийские санкции, которые Вашингтон принимает спешно и необдуманно, полностью разрушили логистические пути доставки российского зерна в Африку, где хлеб – основной продукт питания миллионов. А ведь мы экспортировали зерно во многие страны континента, некоторые из которых почти полностью удовлетворяли за наш счет свои потребности в пшенице", - рассказала Абрамова.
При этом Байден и его европейские союзники, по ее словам, "не ведают, что творят". "Находясь в антироссийском угаре, президент США, похоже, напрочь потерял способность трезво мыслить", - заметила директор Института Африки.
Страшный голод, который не через год, а уже в ближайший месяц-два охватит Африку, вызовет ужасающие последствия - миллионы беженцев хлынут в Европу. "Америку этот исход, понятно, не затронет, она далеко. А что будет делать Европа? Миграционный кризис 2015 года, когда из стран Африки, Ближнего Востока и Азии прибыло в Европу около 2 миллионов человек, покажется европейцам цветочками. Хотя они до сих пор от него не пришли в себя. Ведь на сей раз к миллионам беженцев из Украины, уже находящихся в странах Европы, присоединятся миллионы голодных, обреченных африканцев", - подчеркнула эксперт.
"Вот о чем на самом деле сегодня надо бить во все колокола, вот чем должны в настоящее время заниматься ООН, Международный валютный фонд и другие международные организации, а не переводить огульно стрелки в сторону России", - заключила Абрамова.
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