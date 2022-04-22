https://ria.ru/20220422/afganistan-1784919815.html

Главы МИД России и Центральной Азии обсудили Афганистан

Главы МИД России и Центральной Азии обсудили Афганистан - РИА Новости, 22.04.2022

Главы МИД России и Центральной Азии обсудили Афганистан

Пятое заседание министров иностранных дел формата "Центральная Азия + Россия" прошло в пятницу, участники мероприятия обсудили вопросы стабильного развития... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:40

2022-04-22T14:40

2022-04-22T14:40

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АЛМА-АТА, 22 апр - РИА Новости. Пятое заседание министров иностранных дел формата "Центральная Азия + Россия" прошло в пятницу, участники мероприятия обсудили вопросы стабильного развития региона и ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.Казахстан на встрече представлял вице-премьер, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди."Главы делегаций рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия. Приоритетное внимание уделено обеспечению стабильности в Центральной Азии в контексте развития ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.По данным пресс-службы, в ходе заседания стороны отметили важность дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества, в том числе по посткризисному восстановлению экономик, консолидации усилий по обеспечению продовольственной безопасности.Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам. По итогам заседания участники выразили готовность сосредоточить усилия на расширении межрегионального экономического сотрудничества.

https://ria.ru/20220406/diplomat-1782167324.html

https://ria.ru/20220331/afganistan-1781037809.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мухтар тлеуберди, казахстан, центральная азия, афганистан, россия