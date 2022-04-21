13:23 21.04.2022 (обновлено: 16:36 21.04.2022)
Росгвардейцы подняли Знамя Победы над Херсоном
Бойцы Росгвардии подняли Знамя Победы над Херсоном
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бойцы Росгвардии в преддверии 9 Мая подняли в Херсоне Знамя Победы, сообщает пресс-служба ведомства.
"В преддверии 9 Мая росгвардейцы подняли над Аллеей Славы в Херсоне копию знамени 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии. Флагшток установлен недалеко от центрального монумента Аллеи Славы, где стараниями местных жителей горит Вечный огонь", — говорится в релизе.
В Росгвардии отметили, что это означает возвращение к мирной жизни.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на данный момент выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.