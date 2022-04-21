https://ria.ru/20220421/znamya-1784693503.html

Росгвардейцы подняли Знамя Победы над Херсоном

Росгвардейцы подняли Знамя Победы над Херсоном - РИА Новости, 21.04.2022

Росгвардейцы подняли Знамя Победы над Херсоном

Бойцы Росгвардии в преддверии 9 Мая подняли в Херсоне Знамя Победы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:23

2022-04-21T13:23

2022-04-21T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

украина

херсон

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

день победы

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бойцы Росгвардии в преддверии 9 Мая подняли в Херсоне Знамя Победы, сообщает пресс-служба ведомства.В Росгвардии отметили, что это означает возвращение к мирной жизни.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на данный момент выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784616924.html

украина

херсон

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, день победы