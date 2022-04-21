https://ria.ru/20220421/zelenskiy-1784810966.html
Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины за время спецоперации
Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины за время спецоперации - РИА Новости, 21.04.2022
Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины за время спецоперации
Потери Украины в результате российской спецоперации оцениваются в 550 миллиардов долларов, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:09
2022-04-21T22:09
2022-04-21T22:09
в мире
денис шмыгаль
владимир путин
донбасс
россия
украина
мвф
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Потери Украины в результате российской спецоперации оцениваются в 550 миллиардов долларов, заявил Владимир Зеленский."По очень предварительным оценкам Украина потеряла 550 млрд в результате разрушений", - сказал Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.Он сказал, что на восстановление экономики Украине нужно до 7 млрд долларов ежемесячно. "С вашей поддержкой мы быстро восстановим нашу нацию, что означает новые возможности для бизнеса из различных стран", - сказал он.Слова Зеленского передавались в переводе на английский язык, он участвовал в мероприятии по видеосвязи.Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВВП страны может упасть в текущем году на 30-50%. Как заявил он, "предварительный анализ показывает, что прямые и непрямые потери" в результате российской спецоперации превышают 560 млрд долларов."Восстановление и трансформация обойдутся нам в 600 млрд долларов", - сказал Шмыгаль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/pentagon-1784768734.html
https://ria.ru/20220417/es-1783954701.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9a88e906304b244f9f6362f63b295211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир путин, донбасс, россия, украина, мвф, всемирный банк
Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины за время спецоперации
Президент Зеленский заявил, что Киев за время спецоперации потерял 550 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Потери Украины в результате российской спецоперации оцениваются в 550 миллиардов долларов, заявил Владимир Зеленский.
"По очень предварительным оценкам Украина
потеряла 550 млрд в результате разрушений", - сказал Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ
и Всемирного банка
.
Он сказал, что на восстановление экономики Украине нужно до 7 млрд долларов ежемесячно. "С вашей поддержкой мы быстро восстановим нашу нацию, что означает новые возможности для бизнеса из различных стран", - сказал он.
Слова Зеленского передавались в переводе на английский язык, он участвовал в мероприятии по видеосвязи.
Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
заявил, что ВВП страны может упасть в текущем году на 30-50%. Как заявил он, "предварительный анализ показывает, что прямые и непрямые потери" в результате российской спецоперации превышают 560 млрд долларов.
"Восстановление и трансформация обойдутся нам в 600 млрд долларов", - сказал Шмыгаль.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.