https://ria.ru/20220421/zelenskiy-1784810966.html

Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины за время спецоперации

Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины за время спецоперации - РИА Новости, 21.04.2022

Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины за время спецоперации

Потери Украины в результате российской спецоперации оцениваются в 550 миллиардов долларов, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:09

2022-04-21T22:09

2022-04-21T22:09

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Потери Украины в результате российской спецоперации оцениваются в 550 миллиардов долларов, заявил Владимир Зеленский."По очень предварительным оценкам Украина потеряла 550 млрд в результате разрушений", - сказал Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.Он сказал, что на восстановление экономики Украине нужно до 7 млрд долларов ежемесячно. "С вашей поддержкой мы быстро восстановим нашу нацию, что означает новые возможности для бизнеса из различных стран", - сказал он.Слова Зеленского передавались в переводе на английский язык, он участвовал в мероприятии по видеосвязи.Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВВП страны может упасть в текущем году на 30-50%. Как заявил он, "предварительный анализ показывает, что прямые и непрямые потери" в результате российской спецоперации превышают 560 млрд долларов."Восстановление и трансформация обойдутся нам в 600 млрд долларов", - сказал Шмыгаль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/pentagon-1784768734.html

https://ria.ru/20220417/es-1783954701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир путин, донбасс, россия, украина, мвф, всемирный банк