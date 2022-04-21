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Австрийский регулятор не пояснил, как следят за цитированием RT и Sputnik

Австрийский регулятор не пояснил, как следят за цитированием RT и Sputnik - РИА Новости, 21.04.2022

Австрийский регулятор не пояснил, как следят за цитированием RT и Sputnik

Штраф в 50 тысяч евро грозит за любое распространение материалов RT и Sputnik в Австрии и касается всех лиц, подпадающих под действие закона в рамках... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:08

2022-04-21T15:08

2022-04-21T15:08

сергей лавров

валерий фадеев

тереза рибейру

австрия

украина

евросоюз

обсе

совет федерации рф

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ВЕНА, 21 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Штраф в 50 тысяч евро грозит за любое распространение материалов RT и Sputnik в Австрии и касается всех лиц, подпадающих под действие закона в рамках австрийской юрисдикции, пояснил РИА Новости представитель австрийского регулятора в сфере телевидения и телекоммуникаций (RTR) Андреас Кунигк, при этом оставив без ответа вопрос, как будет контролироваться это решение.Австрийское ведомство по делам связи KommAustria с 14 апреля начало исполнять запрет на вещание RT и Sputnik. Как сообщил австрийский регулятор в сфере телевидения и телекоммуникаций (RTR), поправка в закон об аудиовизуальных средствах массовой информации предусматривает штраф до 50 тысяч евро в случае нарушения санкций Евросоюза в сфере СМИ в Австрии. Запрет охватывает распространение материалов RT и Sputnik в сфере телевидения, радио, интернете, на стриминговых платформах, в социальных сетях."Любое распространение или дальнейшее распространение в описанном смысле будет наказываться", - сообщил представитель регулятора, отвечая на вопрос РИА Новости, распространяется ли поправка на перепост и пересылку материалов этих российских СМИ.При этом он сослался на соответствующее распоряжение Европейской комиссии. Собеседник агентства оставил без ответа вопрос о том, каким образом будет контролироваться соблюдение данного распоряжения."Положения об административном наказании направлены на всех лиц, подпадающих под действие закона в рамках австрийской юрисдикции", - уточнил он, отвечая на вопрос, на кого распространяется действие этой поправки.В конце марта национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял четыре пакета санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Всего персональные санкции по Украине введены против 900 физлиц. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT. Также было запрещено вещание в ЕС и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT.

https://ria.ru/20220419/simonyan-1784347632.html

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сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, австрия, украина, евросоюз, обсе, совет федерации рф, санкции в отношении россии