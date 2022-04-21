https://ria.ru/20220421/zabor-1784712519.html

Белоруссия оценила ущерб от строительства Польшей забора в Беловежской пуще

Белоруссия оценила ущерб от строительства Польшей забора в Беловежской пуще - РИА Новости, 21.04.2022

Белоруссия оценила ущерб от строительства Польшей забора в Беловежской пуще

Ущерб от строительства Польшей забора на границе на территории Беловежской пущи составляет примерно 18,7 миллиона долларов, заявил начальник управления контроля РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:26

2022-04-21T14:26

2022-04-21T14:26

в мире

белоруссия

польша

беловежская пуща

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МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Ущерб от строительства Польшей забора на границе на территории Беловежской пущи составляет примерно 18,7 миллиона долларов, заявил начальник управления контроля за работой природоохранного комплекса, лесохозяйственной отрасли и проблем Чернобыля комитета госконтроля Белоруссии Василий Руденик.Польша на фоне миграционного кризиса в январе приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Длина строящегося забора будет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения. Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года. В Минске считают, что строительство забора в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, разделит реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушит целостность его экосистемы."Для того чтобы определить размер ущерба, причиненного Беловежской пуще, необходимо было провести контрольные мероприятия с выездом на место. В соответствии с белорусским законодательством совместно с учеными, представителями министерства природных ресурсов и окружающей среды была определена сумма, которая составила 51,8 миллиона белорусских рублей (около 18,7 миллиона долларов - ред.)", - приводит слова представителя комитета госконтроля агентство Sputnik Беларусь.Специалист отметил, что для определения размера ущерба использовалось несколько категорий оценки причиненного вреда окружающей среде на территории парка: деградация земель и порча почвы при строительстве заградительного забора, уничтожение живого напочвенного покрова, лесной подстилки и плодородного слоя почвы, деградация земель в результате уничтожения ценных старовозрастных широколиственных и черноольховых лесов.По его словам, на законодательном уровне нельзя просчитать негативное воздействие проводимых работ на животный мир, в частности на птиц, копытных животных. "В этом отношении можно определить размер вреда только опытным взглядом природоохранных организаций на уже установившиеся популяции в Беловежской пуще, начиная от самого крупного зубра и заканчивая мелкими птицами", - сказал представитель комитета."Как только мы увидели первые сигналы о том, что Польша планирует возводить забор на границе с Беларусью, мы поставили в известность руководство, и нам была поставлена задача сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить этого", - подчеркнул Руденик.

https://ria.ru/20220413/bezviz-1783271427.html

https://ria.ru/20220414/provokatsiya-1783459081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, польша, беловежская пуща