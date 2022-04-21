https://ria.ru/20220421/yaytsa-1784614574.html

СМИ: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за трат на топливо

СМИ: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за трат на топливо - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за трат на топливо

Фермы требуют у крупных супермаркетов в Британии поднять цены на яйца из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и корм, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T01:40

2022-04-21T01:40

2022-04-21T01:40

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великобритания

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фермы требуют у крупных супермаркетов в Британии поднять цены на яйца из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и корм, сообщает газета Daily Mail.Согласно газете, в последние недели расходы на топливо и электроэнергию выросли на 30% и 40% соответственно. Из-за ситуации на Украине на 50% выросли затраты на кормление кур зерном из региона.По данным ассоциации британских производителей яиц от выращенных в натуральных условиях куриц, более половины фермеров серьезно рассматривают возможность приостановки своей деятельность до тех пор, пока не повысят цены на продукцию. Более двух третей опрошенных заявили, что прекратят производство в течение года, если цены не вырастут."Предприятия розничной торговли недостаточно корректируют цены… Я боюсь, что мы в ближайшее время увидим дефицит британских яиц от выращенных в натуральных условиях куриц и органических яиц", - заявил гендиректор ассоциации Роберт Гуч.

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания