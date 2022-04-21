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СМИ: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за трат на топливо
СМИ: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за трат на топливо - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за трат на топливо
Фермы требуют у крупных супермаркетов в Британии поднять цены на яйца из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и корм, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T01:40
2022-04-21T01:40
2022-04-21T01:40
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великобритания
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фермы требуют у крупных супермаркетов в Британии поднять цены на яйца из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и корм, сообщает газета Daily Mail.Согласно газете, в последние недели расходы на топливо и электроэнергию выросли на 30% и 40% соответственно. Из-за ситуации на Украине на 50% выросли затраты на кормление кур зерном из региона.По данным ассоциации британских производителей яиц от выращенных в натуральных условиях куриц, более половины фермеров серьезно рассматривают возможность приостановки своей деятельность до тех пор, пока не повысят цены на продукцию. Более двух третей опрошенных заявили, что прекратят производство в течение года, если цены не вырастут."Предприятия розничной торговли недостаточно корректируют цены… Я боюсь, что мы в ближайшее время увидим дефицит британских яиц от выращенных в натуральных условиях куриц и органических яиц", - заявил гендиректор ассоциации Роберт Гуч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
СМИ: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за трат на топливо
Daily Mail: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за расходов на топливо
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Фермы требуют у крупных супермаркетов в Британии поднять цены на яйца из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и корм, сообщает
газета Daily Mail.
"Фермы призывают все крупные супермаркеты поднять цену на дюжину яиц от выращенных в натуральных условиях куриц на 40 пенсов (0,5 доллара) и по меньшей мере на 80 пенсов за органические (яйца)", - говорится в сообщении издания.
Согласно газете, в последние недели расходы на топливо и электроэнергию выросли на 30% и 40% соответственно. Из-за ситуации на Украине
на 50% выросли затраты на кормление кур зерном из региона.
По данным ассоциации британских производителей яиц от выращенных в натуральных условиях куриц, более половины фермеров серьезно рассматривают возможность приостановки своей деятельность до тех пор, пока не повысят цены на продукцию. Более двух третей опрошенных заявили, что прекратят производство в течение года, если цены не вырастут.
"Предприятия розничной торговли недостаточно корректируют цены… Я боюсь, что мы в ближайшее время увидим дефицит британских яиц от выращенных в натуральных условиях куриц и органических яиц", - заявил гендиректор ассоциации Роберт Гуч.