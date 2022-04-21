https://ria.ru/20220421/yandeks-1784697357.html

"Яндекс" приостановил часть инвестиций в России и за рубежом

"Яндекс" приостановил часть инвестиций в России и за рубежом - РИА Новости, 21.04.2022

"Яндекс" приостановил часть инвестиций в России и за рубежом

"Яндекс" приостанавливает часть инвестиций внутри России и за ее пределами, при этом компания продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:32

2022-04-21T13:32

2022-04-21T13:32

яндекс

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Яндекс" приостанавливает часть инвестиций внутри России и за ее пределами, при этом компания продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в России, сообщает "Яндекс"."Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности", - говорится в годовом отчете компании.В пресс-службе компании уточнили, что продолжат инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в России. "В частности – в поисковые технологии, транспортные сервисы, электронную коммерцию, стриминговые сервисы, облачные технологии, образовательные инициативы", - сообщили в "Яндексе".Также компания продолжит выполнять все обязательства перед многочисленными партнерами и сохранит все анонсированные программы поддержки. "При этом некоторые инвестиции в новые и экспериментальные сервисы будут на время приостановлены. Но в будущем они могут быть возобновлены", - отметили в компании.

https://ria.ru/20220420/karshering-1784462237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

яндекс, экономика, россия, технологии