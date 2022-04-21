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"Яндекс" приостановил часть инвестиций в России и за рубежом - РИА Новости, 21.04.2022
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"Яндекс" приостановил часть инвестиций в России и за рубежом
"Яндекс" приостановил часть инвестиций в России и за рубежом - РИА Новости, 21.04.2022
"Яндекс" приостановил часть инвестиций в России и за рубежом
"Яндекс" приостанавливает часть инвестиций внутри России и за ее пределами, при этом компания продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:32
2022-04-21T13:32
яндекс
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Яндекс" приостанавливает часть инвестиций внутри России и за ее пределами, при этом компания продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в России, сообщает "Яндекс"."Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности", - говорится в годовом отчете компании.В пресс-службе компании уточнили, что продолжат инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в России. "В частности – в поисковые технологии, транспортные сервисы, электронную коммерцию, стриминговые сервисы, облачные технологии, образовательные инициативы", - сообщили в "Яндексе".Также компания продолжит выполнять все обязательства перед многочисленными партнерами и сохранит все анонсированные программы поддержки. "При этом некоторые инвестиции в новые и экспериментальные сервисы будут на время приостановлены. Но в будущем они могут быть возобновлены", - отметили в компании.
https://ria.ru/20220420/karshering-1784462237.html
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яндекс, экономика, россия, технологии
13:32 21.04.2022
 
"Яндекс" приостановил часть инвестиций в России и за рубежом

"Яндекс" приостановил часть инвестиций внутри России и за ее пределами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Яндекс" приостанавливает часть инвестиций внутри России и за ее пределами, при этом компания продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в России, сообщает "Яндекс".
"Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности", - говорится в годовом отчете компании.
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В пресс-службе компании уточнили, что продолжат инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в России. "В частности – в поисковые технологии, транспортные сервисы, электронную коммерцию, стриминговые сервисы, облачные технологии, образовательные инициативы", - сообщили в "Яндексе".
Также компания продолжит выполнять все обязательства перед многочисленными партнерами и сохранит все анонсированные программы поддержки. "При этом некоторые инвестиции в новые и экспериментальные сервисы будут на время приостановлены. Но в будущем они могут быть возобновлены", - отметили в компании.
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