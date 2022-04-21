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Чиновник в Нижегородской области пойдет в колонию за взятку УАЗом
Чиновник в Нижегородской области пойдет в колонию за взятку УАЗом - РИА Новости, 21.04.2022
Чиновник в Нижегородской области пойдет в колонию за взятку УАЗом
Бывший начальник одного из отделов администрации Кулебакского района, получивший УАЗ в качестве взятки, осужден на 7,5 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:52
2022-04-21T16:52
2022-04-21T16:52
происшествия
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Бывший начальник одного из отделов администрации Кулебакского района, получивший УАЗ в качестве взятки, осужден на 7,5 лет колонии строгого режима, сообщает СУСК по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что в декабре 2014 года подсудимый получил взятку в виде автомобиля "УАЗ-Патриот" стоимостью 250 тысяч рублей от директора коммерческой организации за подписание актов о принятии работ по муниципальным контрактам, а также за общее покровительство.Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки и в крупном размере). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину по предъявленному обвинению он признал частично."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Чиновник в Нижегородской области пойдет в колонию за взятку УАЗом
Чиновник в Нижегородской области пойдет в колонию за взятку УАЗом за 250 тысяч рублей