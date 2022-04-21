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Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30 человек - РИА Новости, 21.04.2022
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Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30 человек
Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30 человек - РИА Новости, 21.04.2022
Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30 человек
Число погибших при взрыве в мечети в афганском городе Мазари-Шариф выросло до 30, пострадавших - до 80, передает местное агентство Khaama Press. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:00
2022-04-21T15:23
в мире
афганистан
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в афганском городе Мазари-Шариф выросло до 30, пострадавших - до 80, передает местное агентство Khaama Press.Ранее местные СМИ сообщили об 11 погибших и 65 пострадавших при взрыве."Представители органов здравоохранения больницы Абу Али Сина в городе Мазари-Шариф северной провинции Балх заявили, что 30 погибших и 80 раненых были доставлены в больницу после взрыва в мечети", - информирует агентство.Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города.
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в мире, афганистан
15:00 21.04.2022 (обновлено: 15:23 21.04.2022)
 
Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30 человек

Число погибших при взрыве в мечети в афганском городе Мазари-Шариф достигло 30 человек

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Кабуле
Машина скорой помощи в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в афганском городе Мазари-Шариф выросло до 30, пострадавших - до 80, передает местное агентство Khaama Press.
Ранее местные СМИ сообщили об 11 погибших и 65 пострадавших при взрыве.
"Представители органов здравоохранения больницы Абу Али Сина в городе Мазари-Шариф северной провинции Балх заявили, что 30 погибших и 80 раненых были доставлены в больницу после взрыва в мечети", - информирует агентство.
Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города.
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
11:24
В Стамбуле прогремел взрыв
 
В миреАфганистан
 
 
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