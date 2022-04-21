https://ria.ru/20220421/vzryv-1784724230.html

Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30 человек

Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30 человек - РИА Новости, 21.04.2022

Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30 человек

Число погибших при взрыве в мечети в афганском городе Мазари-Шариф выросло до 30, пострадавших - до 80, передает местное агентство Khaama Press. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:00

2022-04-21T15:00

2022-04-21T15:23

в мире

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767159394_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_00a43e8f975a85cdb5f7aa447d806bcf.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в афганском городе Мазари-Шариф выросло до 30, пострадавших - до 80, передает местное агентство Khaama Press.Ранее местные СМИ сообщили об 11 погибших и 65 пострадавших при взрыве."Представители органов здравоохранения больницы Абу Али Сина в городе Мазари-Шариф северной провинции Балх заявили, что 30 погибших и 80 раненых были доставлены в больницу после взрыва в мечети", - информирует агентство.Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города.

https://ria.ru/20220421/vzryv-1784657890.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан