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В Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 21.04.2022
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В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 21.04.2022
В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв перед отделением Турецкого молодежного фонда, погибших и пострадавших нет, сообщили в офисе губернатора города. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:24
2022-04-21T12:52
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АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. В Стамбуле прогремел взрыв перед отделением Турецкого молодежного фонда, погибших и пострадавших нет, сообщили в офисе губернатора города.Инцидент произошел около 06:00 мск в районе Газиосманпаша на улице Хюрриет Махаллеси.В свою очередь, турецкая газета Star сообщила, что камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестная женщина рано утром пришла ко входу здания Молодежного фонда и оставила взрывчатку.Полиция начала операцию по задержанию подозреваемой.
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в мире, турция, стамбул
11:24 21.04.2022 (обновлено: 12:52 21.04.2022)
 
В Стамбуле прогремел взрыв

В Стамбуле прогремел взрыв около здания Молодежного фонда, погибших и пострадавших нет

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. В Стамбуле прогремел взрыв перед отделением Турецкого молодежного фонда, погибших и пострадавших нет, сообщили в офисе губернатора города.
Инцидент произошел около 06:00 мск в районе Газиосманпаша на улице Хюрриет Махаллеси.
"В здании разбиты стекла. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены фрагменты самодельных взрывных устройств. По данному вопросу начато судебно-административное расследование", — говорится в заявлении.
В свою очередь, турецкая газета Star сообщила, что камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестная женщина рано утром пришла ко входу здания Молодежного фонда и оставила взрывчатку.
Полиция начала операцию по задержанию подозреваемой.
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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