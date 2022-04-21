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В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 21.04.2022
В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв перед отделением Турецкого молодежного фонда, погибших и пострадавших нет, сообщили в офисе губернатора города. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:24
2022-04-21T11:24
2022-04-21T12:52
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АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. В Стамбуле прогремел взрыв перед отделением Турецкого молодежного фонда, погибших и пострадавших нет, сообщили в офисе губернатора города.Инцидент произошел около 06:00 мск в районе Газиосманпаша на улице Хюрриет Махаллеси.В свою очередь, турецкая газета Star сообщила, что камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестная женщина рано утром пришла ко входу здания Молодежного фонда и оставила взрывчатку.Полиция начала операцию по задержанию подозреваемой.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, стамбул
11:24 21.04.2022 (обновлено: 12:52 21.04.2022)
В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв около здания Молодежного фонда, погибших и пострадавших нет
АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. В Стамбуле прогремел взрыв перед отделением Турецкого молодежного фонда, погибших и пострадавших нет, сообщили в офисе губернатора города.
Инцидент произошел около 06:00 мск в районе Газиосманпаша на улице Хюрриет Махаллеси.
"В здании разбиты стекла. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены фрагменты самодельных взрывных устройств. По данному вопросу начато судебно-административное расследование", — говорится в заявлении.
В свою очередь, турецкая газета Star
сообщила, что камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестная женщина рано утром пришла ко входу здания Молодежного фонда и оставила взрывчатку.
Полиция начала операцию по задержанию подозреваемой.