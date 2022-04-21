https://ria.ru/20220421/vzryv-1784657890.html

В Стамбуле прогремел взрыв

В Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 21.04.2022

В Стамбуле прогремел взрыв

В Стамбуле прогремел взрыв перед отделением Турецкого молодежного фонда, погибших и пострадавших нет, сообщили в офисе губернатора города. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:24

2022-04-21T11:24

2022-04-21T12:52

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АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. В Стамбуле прогремел взрыв перед отделением Турецкого молодежного фонда, погибших и пострадавших нет, сообщили в офисе губернатора города.Инцидент произошел около 06:00 мск в районе Газиосманпаша на улице Хюрриет Махаллеси.В свою очередь, турецкая газета Star сообщила, что камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестная женщина рано утром пришла ко входу здания Молодежного фонда и оставила взрывчатку.Полиция начала операцию по задержанию подозреваемой.

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Влада Копылова

в мире, турция, стамбул