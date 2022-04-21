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Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области
Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области - РИА Новости, 21.04.2022
Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области
и. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона обеспечить дополнительные ежемесячные выплаты выпускникам-педагогам, планирующим РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:04
2022-04-21T15:04
2022-04-21T15:52
новгородская область
социальные выплаты
общество
новгородская областная дума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона обеспечить дополнительные ежемесячные выплаты выпускникам-педагогам, планирующим работать в сельской местности, в размере не менее 10 тысяч рублей в первые три года работы."Поручаю правительству предусмотреть в бюджете средства на региональную ежемесячную выплату выпускникам-педагогам, планирующим работать в сельской местности. Она должна составлять не менее 10 тысяч рублей в месяц в первые три года работы", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".По оценке новгородского губернатора, в настоящее время система оплаты труда педагогов "сильно ориентирована на заслуги", тогда как у тех, кто только начинает преподавательскую деятельность, есть мало стимулов для профессионального развития."Сегодня во всей Новгородской области – 206 преподавательских вакансий. Мы ставим перед собой задачу максимально раскрыть таланты наших детей. Поэтому сумма, запланированная в бюджете на поддержку педагогов, в будущем году должна вырасти минимум вдвое", - отметил Никитин.Он напомнил, что аналогичная система поддержки действует в регионе в отношении молодых медиков, впервые устроившихся на работу в медучреждения муниципальных районов и округов Новгородской области. Выпускники медицинских образовательных организаций получают ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220421/gazifikatsiya-1784722643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, социальные выплаты, общество, новгородская областная дума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона обеспечить дополнительные ежемесячные выплаты выпускникам-педагогам, планирующим работать в сельской местности, в размере не менее 10 тысяч рублей в первые три года работы.
"Поручаю правительству предусмотреть в бюджете средства на региональную ежемесячную выплату выпускникам-педагогам, планирующим работать в сельской местности. Она должна составлять не менее 10 тысяч рублей в месяц в первые три года работы", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы
, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
По оценке новгородского губернатора, в настоящее время система оплаты труда педагогов "сильно ориентирована на заслуги", тогда как у тех, кто только начинает преподавательскую деятельность, есть мало стимулов для профессионального развития.
"Сегодня во всей Новгородской области
– 206 преподавательских вакансий. Мы ставим перед собой задачу максимально раскрыть таланты наших детей. Поэтому сумма, запланированная в бюджете на поддержку педагогов, в будущем году должна вырасти минимум вдвое", - отметил Никитин.
Он напомнил, что аналогичная система поддержки действует в регионе в отношении молодых медиков, впервые устроившихся на работу в медучреждения муниципальных районов и округов Новгородской области. Выпускники медицинских образовательных организаций получают ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей.