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Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области - РИА Новости, 21.04.2022
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Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области
Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области - РИА Новости, 21.04.2022
Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области
и. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона обеспечить дополнительные ежемесячные выплаты выпускникам-педагогам, планирующим РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:04
2022-04-21T15:52
новгородская область
социальные выплаты
общество
новгородская областная дума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона обеспечить дополнительные ежемесячные выплаты выпускникам-педагогам, планирующим работать в сельской местности, в размере не менее 10 тысяч рублей в первые три года работы."Поручаю правительству предусмотреть в бюджете средства на региональную ежемесячную выплату выпускникам-педагогам, планирующим работать в сельской местности. Она должна составлять не менее 10 тысяч рублей в месяц в первые три года работы", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".По оценке новгородского губернатора, в настоящее время система оплаты труда педагогов "сильно ориентирована на заслуги", тогда как у тех, кто только начинает преподавательскую деятельность, есть мало стимулов для профессионального развития."Сегодня во всей Новгородской области – 206 преподавательских вакансий. Мы ставим перед собой задачу максимально раскрыть таланты наших детей. Поэтому сумма, запланированная в бюджете на поддержку педагогов, в будущем году должна вырасти минимум вдвое", - отметил Никитин.Он напомнил, что аналогичная система поддержки действует в регионе в отношении молодых медиков, впервые устроившихся на работу в медучреждения муниципальных районов и округов Новгородской области. Выпускники медицинских образовательных организаций получают ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей.
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новгородская область, социальные выплаты, общество, новгородская областная дума
15:04 21.04.2022 (обновлено: 15:52 21.04.2022)
 

Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона обеспечить дополнительные ежемесячные выплаты выпускникам-педагогам, планирующим работать в сельской местности, в размере не менее 10 тысяч рублей в первые три года работы.
"Поручаю правительству предусмотреть в бюджете средства на региональную ежемесячную выплату выпускникам-педагогам, планирующим работать в сельской местности. Она должна составлять не менее 10 тысяч рублей в месяц в первые три года работы", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
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По оценке новгородского губернатора, в настоящее время система оплаты труда педагогов "сильно ориентирована на заслуги", тогда как у тех, кто только начинает преподавательскую деятельность, есть мало стимулов для профессионального развития.
"Сегодня во всей Новгородской области – 206 преподавательских вакансий. Мы ставим перед собой задачу максимально раскрыть таланты наших детей. Поэтому сумма, запланированная в бюджете на поддержку педагогов, в будущем году должна вырасти минимум вдвое", - отметил Никитин.
Он напомнил, что аналогичная система поддержки действует в регионе в отношении молодых медиков, впервые устроившихся на работу в медучреждения муниципальных районов и округов Новгородской области. Выпускники медицинских образовательных организаций получают ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей.
 
Новгородская областьсоциальные выплатыОбществоНовгородская областная Дума
 
 
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