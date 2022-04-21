https://ria.ru/20220421/vyplaty-1784724850.html

Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области

Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области - РИА Новости, 21.04.2022

Дополнительные выплаты получат выпускники-педагоги в Новгородской области

и. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона обеспечить дополнительные ежемесячные выплаты выпускникам-педагогам, планирующим РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:04

2022-04-21T15:04

2022-04-21T15:52

новгородская область

социальные выплаты

общество

новгородская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784735162_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_54e139958d0d23db96fa57a2fd7cd1f1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона обеспечить дополнительные ежемесячные выплаты выпускникам-педагогам, планирующим работать в сельской местности, в размере не менее 10 тысяч рублей в первые три года работы."Поручаю правительству предусмотреть в бюджете средства на региональную ежемесячную выплату выпускникам-педагогам, планирующим работать в сельской местности. Она должна составлять не менее 10 тысяч рублей в месяц в первые три года работы", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".По оценке новгородского губернатора, в настоящее время система оплаты труда педагогов "сильно ориентирована на заслуги", тогда как у тех, кто только начинает преподавательскую деятельность, есть мало стимулов для профессионального развития."Сегодня во всей Новгородской области – 206 преподавательских вакансий. Мы ставим перед собой задачу максимально раскрыть таланты наших детей. Поэтому сумма, запланированная в бюджете на поддержку педагогов, в будущем году должна вырасти минимум вдвое", - отметил Никитин.Он напомнил, что аналогичная система поддержки действует в регионе в отношении молодых медиков, впервые устроившихся на работу в медучреждения муниципальных районов и округов Новгородской области. Выпускники медицинских образовательных организаций получают ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220421/gazifikatsiya-1784722643.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, социальные выплаты, общество, новгородская областная дума