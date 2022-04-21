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Чернышенко поручил внести предложения по переводу вузов на отечественное ПО - РИА Новости, 21.04.2022
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Чернышенко поручил внести предложения по переводу вузов на отечественное ПО
Чернышенко поручил внести предложения по переводу вузов на отечественное ПО - РИА Новости, 21.04.2022
Чернышенко поручил внести предложения по переводу вузов на отечественное ПО
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре и Минобрнауки внести предложения по переводу российских вузов на отечественное ПО. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:01
2022-04-21T16:01
дмитрий чернышенко
образование
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре и Минобрнауки внести предложения по переводу российских вузов на отечественное ПО."До 15 мая я прошу Минобрнауки определить потребности вузов во всём необходимом оборудовании и программном обеспечении. Минцифре совместно с Минобрнауки внести в правительство до 1 июня предложения, проработанные с ФЭО, которые обеспечат исчерпывающий набор мер для полного импортозамещения всего программно-аппаратного комплекса вузов, включая облачные решения, с единым оператором "Гособлако" и бесшовным переходом на наш российский софт... Это то, на чём будут обучаться наши студенты и в будущем будут работать", - сказал Чернышенко.Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.
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дмитрий чернышенко, образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
16:01 21.04.2022
 
Чернышенко поручил внести предложения по переводу вузов на отечественное ПО

Вице-премьер Чернышенко поручил внести предложения по переводу вузов на отечественное ПО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре и Минобрнауки внести предложения по переводу российских вузов на отечественное ПО.
"До 15 мая я прошу Минобрнауки определить потребности вузов во всём необходимом оборудовании и программном обеспечении. Минцифре совместно с Минобрнауки внести в правительство до 1 июня предложения, проработанные с ФЭО, которые обеспечат исчерпывающий набор мер для полного импортозамещения всего программно-аппаратного комплекса вузов, включая облачные решения, с единым оператором "Гособлако" и бесшовным переходом на наш российский софт... Это то, на чём будут обучаться наши студенты и в будущем будут работать", - сказал Чернышенко.
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
15:42
Чернышенко призвал комплексно решать вопрос трудоустройства выпускников
 
Дмитрий ЧернышенкоОбразованиеМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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