https://ria.ru/20220421/vstrecha-1784690434.html

В Кремле ответили на вопрос об идее встречи Путина с генсеком ООН

В Кремле ответили на вопрос об идее встречи Путина с генсеком ООН - РИА Новости, 21.04.2022

В Кремле ответили на вопрос об идее встречи Путина с генсеком ООН

Реакции на обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по срочным мерам прекращения огня на Украине... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:15

2022-04-21T13:15

2022-04-21T13:15

политика

владимир путин

антониу гутерриш

оон

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Реакции на обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по срочным мерам прекращения огня на Украине пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее генсек ООН запросил встречи с Владимиром Путиным в Москве и с Владимиром Зеленским в Киеве по срочным мерам для прекращения огня на Украине, его обращения переданы представительствам России и Украины в ООН."По линии министерства иностранных дел такие обращения поступают. Пока реакции нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получали ли письмо в Кремле и есть ли какая-либо реакция.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, антониу гутерриш, оон, россия