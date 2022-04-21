https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html

Убежавшим из России некуда возвращаться

Убежавшим из России некуда возвращаться - РИА Новости, 21.04.2022

Убежавшим из России некуда возвращаться

Начавшееся возвращение в Россию части стремительно убежавших сразу же после 24 февраля еще не стало устойчивой тенденцией, но уже вызывает споры в обществе... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:00

2022-04-21T08:00

2022-04-21T07:57

авторы

госдума рф

россия

алексей нечаев

вячеслав володин

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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Начавшееся возвращение в Россию части стремительно убежавших сразу же после 24 февраля еще не стало устойчивой тенденцией, но уже вызывает споры в обществе. Почему убежали? Зачем возвращаются? Как к ним относиться? Более того, ведь одновременно и продолжается выезд тех, кто больше не хочет жить в России, и происходят метания тех, кто категорически не принимает происходящего, но не знает, как быть: оставаться или уезжать. Одни боятся репрессий, другим просто не нужна "такая Россия" — и их сотни тысяч, если не миллионы.Во вторник в Госдуме о них говорил Алексей Нечаев, лидер фракции "Новые люди":"Это война на истощение России, где, по их мнению, Запад как победитель получит все. В такой опасной, взрывоопасной ситуации не нужно раскручивать маховик взаимной ненависти здесь, у нас в стране. Сегодня накал эмоций зашкаливает и в нашей пропаганде, и в западной. Наращивая сопротивление атаке на Россию, нам нужно снижать градус эскалации, импульсивный, бездумный.Мы не должны считать предателями тех, кто сегодня уехал из России. У них могут быть свои семейные, какие-то деловые обстоятельства. Они не предатели. Они просто встревожены. Когда они вернутся, их нужно успокоить, а кого-то даже и приобнять. Но, конечно, называть их большими патриотами России тоже странно.Однако давайте помнить, что наша сила — в диалоге и в разнообразии. <...> Боевой пафос не нужно переносить внутрь России. И разговоры про пятую колонну, считаю, вредны. Раскалывать наше общество сегодня — означает помогать врагу. Чтобы выстоять и победить, России предстоит преобразиться. И только вместе все у нас получится".Нечаеву ответил спикер Володин, заявивший, что речь не идет о расколе общества:Очень показательная дискуссия — и вовсе не только об отношении к уехавшим и вернувшимся. Она о ценностях. Почему уезжали из страны десятки и сотни тысяч? Да и кто уезжал?Тут надо сразу разделить уехавших на две категории — людей обычных и не очень. С первой все более-менее понятно — бежали, причем в основном из Москвы, относительно молодые (25-40 лет), работающие в креативной сфере и живущие в своем мире "хороших людей". Те, у кого Навальный должен быть президентом России, но ему мешает злобный режим. Бежали потому, что испугались призыва в армию (о чем слухи в этой среде появились моментально), закрытия границ, падения уровня жизни и даже ядерной войны (то есть удара по Москве — и это тоже обсуждалось среди них совершенно серьезно). Это не богачи и не знаменитости, хотя их уровень жизни был выше среднестоличного. Тут все понятно: люди в панике бросали свою родину, своих родных просто потому, что им стало страшно. Страшно за свою жизнь или просто за уровень этой самой жизни. Ну не хотят они жить в "большой Северной Корее" (а именно этого, то есть изолированной от внешнего мира страны, они и боялись), вот и бегут.И бесполезно объяснять им, что никакой Северной Кореи в России никогда не будет. Эта часть нашего общества годами жила в вымышленной реальности, среди "отсталого народа и тиранической власти", да еще и с полностью западно ориентированным мышлением — понятно, что, как только Запад начал "отменять Россию", им пришлось делать выбор. Сейчас какая-то часть из них возвращается — увидев, что никакой катастрофы не произошло, что жизнь в эмиграции не сахар, с работой проблемы, карты российских банков за границей заблокированы, да и местные (например, в той же Грузии) не очень рады понаехавшим "политэмигрантам". Которые ведь и не были никакими политэмигрантами, потому что в России их никто не преследовал, ничто им не угрожало. Кроме, конечно, собственного "катастрофического сознания" — которое говорило, что нужно не только митинговать "против войны", но и бороться с режимом, свергать Путина, одновременно понимая, что шансов на успех в этом деле нет никаких, а жить хочется в комфорте и в свое удовольствие.Это основная масса уехавших, процентов 90, и какая-то часть из них действительно вернется. Но есть и те, кто был сознательным борцом с режимом — работал в СМИ, вузах, ждал падения власти и реванша. Они тоже убежали и присоединились к тем, кто уже давно ведет войну с Россией из-за границы. Сейчас все они уверены в неминуемом поражении России и спорят только об одном: должен ли Запад "добивать Путина" сначала на Украине, а потом и в России (чтобы доставить Путина в Гаагу), или нужно "оставить Кремлю лазейку" для того, чтобы Россия могла выйти из войны с частичным сохранением лица (но потом все равно рухнуть). Эти дискуссии неудивительны — крах Путина они предрекают уже полтора десятилетия, расширяя свои ряды и меняя поводы для этого "неизбежного краха".Эта публика, конечно, не вернется — более того, в ближайшие месяцы к ней будут присоединяться все новые "борцы". Это полезный для обеих сторон процесс: наше общество самоочистится, а единомышленники воссоединятся на европейских просторах.Но есть и еще одна категория уехавших — богатых, знаменитых и влиятельных. Иногда у убежавшего есть все три этих качества, иногда что-то одно, но важно, что это люди "элиты". И вот их бегство не имеет никаких оправданий — не перед судом, а в глазах нашего общества. Конечно, есть разница между теми, кто уехал и шлет проклятия родине, радуется гибели наших солдат и желает России скорейшего и полного поражения, — и теми, кто просто молчит. Да, есть разница между теми, кто уехал насовсем, отряхнув прах со своих ног, и теми, кто просто решил "переждать вдалеке". Разница есть — хотя, может быть, дело в том, что первые просто честнее? Честнее в своем отречении от России?Да, разница есть — но в любом случае эти люди убежали, предали, дезертировали. Они бросили свою родину в момент испытаний, в тот час, когда ее объявили исчадием ада. Причем подавляющая их часть уехала туда, где у них и так была собственность (или виды на нее), туда, где у них были счета, туда, где были их "сокровища", а значит, и их сердце. Эти люди даже могут совершенно искренне верить в то, что ими движут самые возвышенные чувства — протест, пацифизм, возмущение войной... Но для народа они однозначно стали предателями. Потому что, в отличие от простых граждан, убежавших из-за паники в их узком кругу "людей с хорошими лицами", у богатых, знаменитых и влиятельных была совсем другая ответственность перед обществом.Олигархи и кинозвезды, бывшие министры и популярные блогеры, даже "наше все" Пугачева — все они считали себя "элитой" и имели большое влияние на жизнь страны (кто-то моральное и идеологическое, кто-то — экономическое). Неслучайно ведь тот же Макаревич так возмутился недовольством народа в адрес уехавших — заявив, что это не Алла и другие уехали из России, а это сама "Россия уехала от вас". То есть они совершенно серьезно считали себя "солью земли", а подавляющее большинство народа просто "быдлом". И при этом немалая часть этого самого "быдла" до последнего относилась к ним как к кумирам и гуру.Бегство обнулило все их влияние: спасая свой душевный комфорт, "звезды" потеряли репутацию и свою публику. Потеряли бесповоротно — и ее невозможно восстановить никакими объяснениями и оправданиями, даже если они будут. Нет никакой ненависти, есть просто презрение.И самое главное, им просто невозможно вернуться туда, откуда они бежали, потому что той России уже нет. Страна становится другой — свою лепту они в это тоже внесли, показав всем свою истинную суть, сделав свой выбор, и за него нужно отвечать перед своим народом. Который никому больше не удастся убедить в необходимости считать своими чужих.

https://ria.ru/20220418/vozvraschenie-1783982263.html

https://ria.ru/20220420/volodin-1784508570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/rossiyane-1781641513.html

https://ria.ru/20220405/opros-1781865625.html

https://ria.ru/20220412/imuschestvo-1783219629.html

https://ria.ru/20220404/pereezd-1781637815.html

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авторы, госдума рф, россия, алексей нечаев, вячеслав володин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии